Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή πτώση της προηγούμενης εβδομάδος (-5,81%), με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.010,96 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,18%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,38 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,70%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,58%), της Viohalco (+2,49%), της Eurobank (+2,03%), της Alpha Bank (+1,78%) και της ΔΕΗ (+1,69%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ(-1,74%), της Coca Cola HBC (-0,49%) και της Motor Oil (-0,24%).
Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 10 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+5,98%) και Δάϊος (+4,41%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-1,84%) και ΔΑΑ (-1,74%).
Άνοδο σχεδόν 1% σημειώνουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα το πρωί, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών και των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,9% στις 571,05 μονάδες στις 10:50 ώρα Ελλάδας. Άλλοι μεγάλοι περιφερειακοί δείκτες κινούνταν επίσης ανοδικά.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 1,6%, ανακάμπτοντας από τη βουτιά 2,5% που σημείωσαν την Παρασκευή.
Ο κλάδος των εταιριών αεροδιαστήματος και άμυνας σημείωσε άνοδο 2,1%, ανακάμπτοντας από τη σημαντική πτώση της Παρασκευής όταν η είδηση για σχεδιαζόμενη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία ταρακούνησε τον κλάδο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.