Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή πτώση της προηγούμενης εβδομάδος (-5,81%), με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.010,96 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,38 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,58%), της Viohalco (+2,49%), της Eurobank (+2,03%), της Alpha Bank (+1,78%) και της ΔΕΗ (+1,69%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ(-1,74%), της Coca Cola HBC (-0,49%) και της Motor Oil (-0,24%).

Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 10 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+5,98%) και Δάϊος (+4,41%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-1,84%) και ΔΑΑ (-1,74%).

Άνοδο σχεδόν 1% σημειώνουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα το πρωί, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών και των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,9% στις 571,05 μονάδες στις 10:50 ώρα Ελλάδας. Άλλοι μεγάλοι περιφερειακοί δείκτες κινούνταν επίσης ανοδικά.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 1,6%, ανακάμπτοντας από τη βουτιά 2,5% που σημείωσαν την Παρασκευή.

Ο κλάδος των εταιριών αεροδιαστήματος και άμυνας σημείωσε άνοδο 2,1%, ανακάμπτοντας από τη σημαντική πτώση της Παρασκευής όταν η είδηση για σχεδιαζόμενη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία ταρακούνησε τον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

