Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο ΥΠΕΝ για τις τιμές ενέργειας - Η Ελλάδα αποδεσμεύει 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων

Έκτακτη σύσκεψη θα γίνει σήμερα, Μ. Τετάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Σταύρο Παπασταύρου, τους παράγοντες της αγοράς φυσικού αερίου και τα διυλιστήρια, καθώς το ράλι των τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου σε όλη την Ευρώπη δείχνει ασταμάτητο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο αρμόδιος υπουργός για θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος έχουν καλέσει στο ΥΠΕΝ εκ νέου τους εκπροσώπους των διυλιστηρίων για να δρομολογήσουν τη σταδιακή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων σε διάστημα τριών μηνών, κατά τα προβλεπόμενα του Κανονισμού του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι πρώτες ποσότητες θα αποδεσμευτούν αμέσως μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που αναμένεται μέσα στο διήμερο.

Η απόφαση, όπως ειπώθηκε και στη σύσκεψη της περασμένης Πέμπτης, αλλά και όπως διαβεβαιώνουν στην «Κ» όλες οι πλευρές, δεν συνδέεται με ελλείψεις της εγχώριας αγοράς.

Και τα δύο διυλιστήρια της χώρας τονίζουν πως είναι εξαγωγικά σε ποσοστό άνω του 50%. Οι εκπρόσωποι των διυλιστηρίων διαβεβαίωσαν ότι είναι διασφαλισμένα τα προβλεπόμενα αποθέματα των 90 ημερών, επιπλέον αποθέματα 10 ημερών (μη αντλήσιμα που εάν χρειαστεί μπορούν να ανακτηθούν με κατάλληλους χειρισμούς) αλλά και φορτία που καλύπτουν πλήρως τον εφοδιασμό της αγοράς για διάστημα δύο μηνών.

Η αποδέσμευση θα γίνει σταδιακά σε διάστημα τριών μηνών και σύμφωνα με πληροφορίες επιμερίζεται κατά το 1/3 του συνόλου για κάθε τύπο καυσίμου. Με την ολοκλήρωση της αποδέσμευσης θα πρέπει βάσει του Κανονισμού του ΙΕΑ να αρχίσει η αναπλήρωση των αποθεμάτων επίσης σταδιακά σε διάστημα τριών μηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.