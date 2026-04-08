Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή έχει αφήσει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Ρυθμοί ανάπτυξης ψαλιδίζονται, ο πληθωρισμός αναθεωρείται προς τα πάνω, οικογενειακοί και κρατικοί προϋπολογισμοί μετράνε πληγές.



Ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα στήριξης των πολιτών τους. Η ελληνική ξεκίνησε με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ακολούθησαν το fuel pass και η οριζόντια επιδότηση στο diesel κίνησης τα οποία από πολλούς χαρακτηρίζονται ανεπαρκή.



Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε έναν κατάλογο με τις κινήσεις διαφόρων κυβερνήσεων σε όλον τον κόσμο κι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Τα μέτρα κινούνται σε 2 πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με οικονομική στήριξη είτε με τη μορφή επιδοτήσεων είτε με τη μορφή μείωσης φόρων. Ο δεύτερος έχει να κάνει με απαγορεύσεις, περιορισμούς ή νουθεσίες υιοθέτησης συγκεκριμένων συμπεριφορών μείωσης της κατανάλωσης.

Fuel pass - επιδοτήσεις

Η ελληνική επιλογή του fuel pass δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των χωρών που έχουν αποφασίσει να δράσουν.



Για την ακρίβεια το ίδιο ακριβώς μέτρο δεν το έχει λάβει κανείς στον κόσμο

Η Ιρλανδία μόνο έχει επεκτείνει την ισχύ του επιδόματος θέρμανσης για τους πιο ευάλωτους και το Ηνωμένο Βασίλειο θέσπισε επίδομα θέρμανσης επίσης για τους πιο αδύναμους.



Ως προς την επιδότηση στα καύσιμα, η Γαλλία το έχει κάνει για συγκεκριμένους τομείς (γεωργία, μεταφορές, αλιεία) και εκτός Ευρώπης η Αιθιοπία, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και η Βραζιλία (μόνο για παραγωγούς και εισαγωγείς)

Πλαφόν

Η επιβολή πλαφόν έχει περισσότερους θιασώτες.



Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους όπως η Ελλάδα έχουν επιβάλει, η Αυστρία, η Τσεχία



Οι περισσότεροι όμως προτιμούν το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων ένα πολύ πιο δραστικό μέτρο. Η λίστα περιλαμβάνει:

Την Κροατία

Την Ουγγαρία

Την Πολωνία

Τη Σερβία

Την Κίνα (για τα εγχωρίως διυλισμένα καύσιμα)

Την Ιαπωνία

Την Ν. Κορέα

Το Μεξικό

Τη Μοζαμβίκη

Την Ταϊλάνδη

Τα νησιά Μπαρμπάντος

Μείωση έμμεσων φόρων

Η λίστα δεν έχει τέλος καθώς η πλειονότητα των κρατών που έχουν δράσει, πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση είτε ψαλιδίζοντας τον ΦΠΑ είτε τον ΕΦΚ είτε και τους δύο:

Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Λετονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Βραζιλία, Καμπότζη, Ινδία, Ναμίμπια, Φιλιππίνες, Ν. Αφρική, Βιετνάμ, Ζάμπια

Αλλα μέτρα

Η Αυστραλία δίνει άτοκα δάνεια στήριξης των επιχειρήσεων

Η Χιλή πάγωσε τις τιμές της κηροζίνης

Στη Γερμανία τα πρατήρια καυσίμων μπορούν να αυξάνουν τις τιμές 1 φορά μόνο την ημέρα

Εξοικονόμηση

Δημόσιο - τηλεργασία

Η Καμπότζη, η Αίγυπτος (1 ημέρα/βδομάδα , η Ινδονησία (τις Παρασκευές), η Μαλαισία ,η Μιανμάρ (τις Τετάρτες) προβλέπουν τηλεργασία για το Δημόσιο

Πακιστάν και Φιλιππίνες έχουν καθιερώσει 4ήμερες εβδομάδες για το Δημόσιο και στη Σρι Λάνκα ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί τις Τετάρτες

Στο Λάος, στο μείγμα έχουν προσθέσει και τις κυλιόμενες βάρδιες

Ψύξη – Όρια θερμοκρασίας aircondition

24 βαθμοί – Φιλιππίνες

25 βαθμοί – Μπαγκλαντές , Καμπότζη

26 βαθμοί – Σρι Λάνκα (Ενθαρρύνεται να κλείνουν 1-2 ώρες/ημέρα πρώτα οι ανεμιστήρες και μετά τα air condition) και Ταϊλάνδη

Κυβερνητικές μετακινήσεις - Δημόσιο

Καμπότζη, Αίγυπτος, Ινδονησία, Μαλαισία, Πακιστάν, Φιλιππίνες και Βιετνάμ έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις των δημοσίων λειτουργών

Η Ταϊλάνδη περικόπτει τα ταξίδια των αξιωματούχων της στο εξωτερικό

Το Νεπάλ περιορίζει τη χρήση των οχημάτων του Δημοσίου

Η Ν. Κορέα εισήγαγε δακτύλιο στα οχήματα του Δημοσίου

Μετακινήσεις

Σλοβακία και Σλοβενία έχουν βάλει περιορισμό στις αγορές καυσίμων. Οι Σλοβάκοι επιβάλλουν αυξημένες τιμές καυσίμων στα οχήματα με ξένες πινακίδες

Η Λιθουανία μείωσε στο μισό τις τιμές των τρένων για 2 μήνες

Η Ν. Κορέα ζητά από τους ιδιώτες να μην μετακινούν το όχημα τους 1 μέρα την εβδομάδα

Στη Χιλή επιδοτούν την αντικατάσταση των συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά.

Η Ινδονησία επιταχύνει το εθνικό πρόγραμμα βιοκαυσίμων

Στη Μιανμάρ έχουν επιβληθεί και δελτίο καυσίμων και δακτύλιος στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δελτίο καυσίμων και στη Σρι Λάνκα

Το Πακιστάν μείωσε τα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς

Οι Φιλιππίνες προσφέρουν δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία σε φοιτητές και εργάτες σε πόλεις με μεγάλη επιβάρυνση

Πάρα πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει καμπάνιες ενημέρωσης και προτροπής των πολιτών να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μειώσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Η Ταϊλάνδη ζητά από τους δημοσίους υπάλληλους να πηγαίνουν από τις σκάλες και να αποφεύγουν τα ασανσέρ και να κλείνουν όλες τις συσκευές όταν φεύγουν από το γραφείο.



