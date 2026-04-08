Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά περισσότερο από 15%, κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε κατά δύο εβδομάδες την απειλή του για επίθεση σε ιρανικές υποδομές, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως «αμοιβαία εκεχειρία», η οποία εξαρτάται από την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έλαβαν μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «εφαρμόσιμη βάση για διαπραγματεύσεις», με το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων να επιτρέπει την οριστικοποίηση και την εφαρμογή της ενδεχόμενης συμφωνίας.

Επιπλέον, το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, προσθέτοντας ότι η διέλευση θα πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν.

Το κλείσιμο της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει προκαλέσει διαταραχές στην αγορά ενέργειας και έχει αυξήσει τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού και παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται πτωτικά κατά 13,61%, στα 94,41 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει πτώση 14,93%, στα 96,09 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

