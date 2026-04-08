Επιστροφές φόρου με διαδικασίες «εξπρές»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με διαδικασίες «εξπρές» και μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας λαμβάνουν τα χρήματά τους οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου: Ήδη κάποιοι που δεν έχουν χρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία είδαν τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ξεκινούν όμως και οι συμψηφισμοί για εκείνους που έχουν ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές χωρίς όμως δέσμευση ενημερότητας.

Αυτή την στιγμή δικαιούχοι επιστροφών εμφανίζονται να είναι περισσότεροι από 230.000 πολίτες με τα ποσά που τους αναλογούν να ξεπερνούν συνολικά τα 47 εκατ. ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η επιστροφή κατά μέσο όρο είναι μεγαλύτερη των 200 ευρώ.

Ποιοι παίρνουν επιστροφή σε διάστημα μίας εβδομάδας

Πλέον τα ποσά των επιστροφών αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με διαδικασίες εξπρές, χωρίς να ξεπερνούν την μία εβδομάδα σε αναμονή.

Βεβαίως, αυτό το χρονικό διάστημα αφορά σε περιπτώσεις που το «σύστημα» δεν έχει εντοπίσει άλλες οφειλές του υπόχρεου, είτε στην Εφορία, είτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία και δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας.

Ειδικά για τις επιστροφές φόρου η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπουν πως:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας, αλλά έχουν ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2026, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Το «κέρδος» με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Δεν είναι λίγοι πάντως και εκείνοι που σπεύδουν αυτό το διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την σχετική παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.

Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης (σ.σ.: ή έστω σε δόσεις οπωσδήποτε όμως να έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέχρι 31 Ιουλίου) μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος και να «βιαστεί» να οριστικοποιήσει τη φορολογική του δήλωση για να προλάβει την προθεσμία και να έχει όφελος.

Οι ημερομηνίες «κλειδί» είναι οι εξής:

Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.



