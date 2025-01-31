ΕΚΤ: «Έρχονται» τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε σήμερα τα προεπιλεγμένα μοτίβα με βάση τα δύο πιθανά θέματα για τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή που θα έχουν τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ θα ληφθούν το 2026, ενώ η κυκλοφορία τους θα πραγματοποιηθεί μερικά χρόνια μετά.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το 2025 η ΕΚΤ θα συστήσει την κριτική επιτροπή και θα ξεκινήσει διαγωνισμό σχεδιασμού, ο οποίος θα είναι ανοικτός σε σχεδιαστές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάντως, τα μοτίβα που επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απεικονίζουν τα δύο πιθανά θέματα των μελλοντικών τραπεζογραμματίων ευρώ.

Το πρώτο θέμα, ο «ευρωπαϊκός πολιτισμός», επικεντρώνεται σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε επιφανείς Ευρωπαίους. Το δεύτερο θέμα, «Ποτάμια και πουλιά», εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία του φυσικού κόσμου, που συμπληρώνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

«Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε αυτά τα πραγματικά μοτίβα που αντανακλούν τη δέσμευσή μας στην Ευρώπη και γιορτάζουν την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό της περιβάλλον», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα συμβολίζουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητά μας και την ποικιλομορφία που μας κάνει δυνατούς», πρόσθεσε.

We’re redesigning euro banknotes! Our Governing Council has selected motifs based on our two chosen themes, “European culture” and “Rivers and birds”.



We’ll be launching a design contest later this year to help us select the final designs in 2026.



Read the press release… pic.twitter.com/DEkLlsbx3y — European Central Bank (@ecb) January 31, 2025

«Ευρωπαϊκός πολιτισμός»

Τα μοτίβα αυτού του θέματος απεικονίζουν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώρους, καθώς και εμβληματικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Οι ζωές τους καλύπτουν έξι αιώνες στη διάρκεια των οποίων έζησαν, ταξίδεψαν και εργάστηκαν σε όλη την ήπειρό μας και τα επιτεύγματά τους έχουν απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στην μία πλευρά του χαρτονομίσματος των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας και σε αυτό των 10 ευρώ ο Μπετόβεν.

«Ποταμοί και πτηνά»

Το θέμα «Ποταμοί και πτηνά» αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την πολυμορφία των φυσικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης, μέσα από την απεικόνιση διαφορετικών τμημάτων της ροής των ποταμών, και διαφόρων ειδών πτηνών, τονίζοντας τη σημασία της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που απεικονίζονται στα τραπεζογραμμάτια μάς υπενθυμίζουν τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο, επίσης, στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

Η απόφαση στηρίχθηκε στις προτάσεις που παρείχαν δύο διεπιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες από όλη τη ζώνη του ευρώ και συνάδει με τις προτιμήσεις σχετικά με τα θέματα που εξέφρασαν περισσότεροι από 365.000 Ευρωπαίοι σε δημόσιες έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2023 και σε ομάδες εστίασης που διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

