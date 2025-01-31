ΥΠΕΘΟ: Κοντά στο 1 τρισ. ο πλούτος των νοικοκυριών το β' τρίμηνο του 2024 - Δικαιότερη κατανομή σε σχέση με την πλειονότητα των χωρών της ευρωζώνης

Για περισσότερο πλούτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα και δικαιότερη κατανομή του σε σχέση με την πλειονότητα των άλλων χωρών της ευρωζώνης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, σχετικά με τον πλούτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν δυο σημαντικά στοιχεία:

• Πρώτον, ότι, παρά το γεγονός ότι πρέπει να καλύψουμε αρκετή απόσταση ακόμα, ο πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, και ταχύτερους σε σχέση με ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα, για την τριετία 2022 – 2024 η σωρευτική ποσοστιαία αύξηση του στην Ελλάδα (28,5%) είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης.

• Και δεύτερον, ότι η κατανομή του πλούτου είναι δικαιότερη στην Ελλάδα σε σχέση με την πλειονότητα των άλλων χωρών της ευρωζώνης, αφού τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ανήκουν σε περισσότερα νοικοκυριά. Δηλαδή, σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο πλούτος στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε περισσότερα χέρια.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΚΤ, για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, προκύπτει ότι:

1. Ο συνολικός καθαρός πλούτος των νοικοκυριών (που περιλαμβάνει καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και ακίνητα, μείον το ιδιωτικό χρέος) στην Ελλάδα έφθασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 στα 963 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 28,5% σε σχέση με το 2022 και 40,1% σε σχέση με το 2020.

2. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν όλες οι επιμέρους συνιστώσες, καθώς στο εν λόγω διάστημα αυξήθηκαν σημαντικά ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, οι καταθέσεις και η αξία των οικιστικών ακινήτων. Είναι ενδεικτικό ότι - σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακοινώθηκαν χθες - από το 2020 οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 57 δισ. ευρώ, από τα οποία το 56% προέρχεται από τα νοικοκυριά.

3. Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αύξηση του καθαρού πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση των αξιών αλλά και στη μείωση του χρέους των νοικοκυριών κατά 9,7% σε σχέση με το 2022.

4. Τα ελληνικά νοικοκυριά κατατάσσονται (με βάση τη διάμεσο τιμή) στην 11η θέση μεταξύ 18 χωρών - μελών της ευρωζώνης ως προς την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Έτσι, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι δεν ισχύει η συνήθης καταστροφολογία που κατατάσσει τους Έλληνες στην τελευταία θέση της Ευρώπης, καθώς εκτός από τα εισοδήματα (για τα οποία επίσης πρέπει να ανακτηθεί ακόμη αρκετό έδαφος), αυξάνεται και η αξία της περιουσίας των νοικοκυριών. Βελτιώνεται επίσης και η θέση των ελληνικών νοικοκυριών στην σχετική κατάταξη των χωρών της ευρωζώνης.

5. Ο δείκτης ανισότητας όπως μετριέται με τον συντελεστή Gini, είναι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο τέταρτος χαμηλότερος μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα στη χώρα μας κατέχουν το 12% του πλούτου έναντι 5% στην ευρωζώνη, ενώ το πλουσιότερο 10% στην Ελλάδα κατέχει το 45% του πλούτου έναντι 57% στην ευρωζώνη.

Συμπερασματικά, τα στοιχεία για την εξέλιξη του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν αφενός την πρόοδο της χώρας την τελευταία πενταετία και την βελτίωση της θέσης της χώρας σε σχέση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, και αφετέρου την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής η οποία αυξάνει την περιουσία των Ελλήνων και εξασφαλίζει την δικαιότερη κατανομή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.