Οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του TurkStream σημείωσαν ρεκόρ τον Ιανουάριο

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας μέσω του αγωγού TurkStream προς την Ευρώπη έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ άνω των 50 εκατ. κυβικών μέτρων ημερησίως τον Ιανουάριο, αφού έκλεισε η διέλευση μέσω της Ουκρανίας, όπως έδειξαν προκαταρκτικοί υπολογισμοί του Reuters την Παρασκευή.

Η Τουρκία παρέμεινε η μόνη οδός για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, αφού η πενταετής συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν παρατάθηκε όταν έληξε την 1η Ιανουαρίου.

Οι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία του ευρωπαϊκού ομίλου μεταφοράς φυσικού αερίου Entsog έδειξαν ότι οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του TurkStream έχουν εκτοξευθεί αυτόν τον μήνα κατά 26,8% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε 50,6 εκατ. κυβικά μέτρα την ημέρα από 39,9 εκατ. κυβικά μέτρα τον Ιανουάριο του 2024.

Συνολικά, οι ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του TurkStream έφτασαν περίπου τα 1,57 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) τον Ιανουάριο, από 1,24 δισ. κυβικά μέτρα τον Ιανουάριο πέρυσι και 1,54 δισ. κυβικά μέτρα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Ρωσία προμήθευσε περίπου 63,8 bcm αερίου στην Ευρώπη μέσω διαφόρων οδών το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gazprom και τους υπολογισμούς του Reuters. Ακολούθησε πτώση κατά 55,6% σε 28,3 bcm το 2023 και αύξηση σε περίπου 32 bcm το 2024.

Στο αποκορύφωμά τους το 2018-2019, οι ετήσιες ροές προς την Ευρώπη έφτασαν μεταξύ 175 και 180 bcm.

Σημειώνεται ότι κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε προχθές στο Reuters ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε στο τραπέζι «μπλόκο» στο ρωσικό LNG στο νέο πακέτο κυρώσεών της στη Ρωσία, έπειτα από αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τις εναλλακτικές από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

