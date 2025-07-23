Εκπτωτικό «κουπόνι» έως 200€ για διακοπές - «Παράθυρο» 3 ημερών για αιτήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παράθυρο» 3 ημερών άνοιξε για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν εκπτωτικό «κουπόνι» έως 200 ευρώ για διακοπές: Από σήμερα ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass με τη σχετική προθεσμία να λήγει την προσεχή Παρασκευή 25 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν voucher για τη Θεσσαλία και τις περιοχές του Έβρου.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023. Μέσω του εν λόγω προγράμματος δίνεται μια «δεύτερη» ευκαιρία για να εξασφαλίσουν εκπτωτική επιταγή για τις διακοπές τους, όσοι δεν μπήκαν σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

Το πρόγραμμα αφορά τρεις προορισμούς (Thessaly A, Thessaly B και Evros) και τρεις χρονικές φάσεις μέσα στο έτος (1: Ιούλιος – Αύγουστος ‘25, 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος ‘25, 3:Νοέμβριος – Δεκέμβριος ΄25). Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα λάβουν άυλες ψηφιακές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις παραπάνω περιοχές για διαμονή, εστίαση (φαγητό) και τοπικές μετακινήσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly A (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.000)

4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly B (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.000) και

3.000 κάρτες των 200 ευρώ για το Evros (φάση 1: 1.000, φάση 2: 1.000, φάση 3: 1.000).

Οι περιοχές που μπορεί να επισκεφτεί ο ενδιαφερόμενος και να εξαργυρώσει την επιταγή είναι οι εξής:

Thessaly A: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου

Thessaly B: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων

Evros: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από σήμερα Τετάρτη 23 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα γίνει μετά τη λήξη των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

To Thessaly Evros Pass για το έτος υλοποίησης 2025 (ομοίως με το έτος υλοποίησης 2024) δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια.

Με άλλα λόγια μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατάστασης, αρκεί να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση τη φορολογική δήλωση του 2023.

Να μην έχουν δηλώσει κύρια κατοικία στους προορισμούς που περιλαμβάνει η δράση.

Να μην είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2024-2025 ή πρόκειται να επιλεχθούν για την περίοδο 2025-2026, ούτε λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα για τις ίδιες περιόδους.

Σημείωση: Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που εντάσσονται στη δράση εξαιρούνται από τη διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

Συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email και κινητό τηλέφωνο), τα οποία στη συνέχεια θα επιβεβαιώσουν,

Επιλέξουν προορισμό και χρονική φάση,

Δηλώσουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον αυτά είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), δεν χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι επιλεγούν από την κλήρωση θα λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία κληρώθηκαν. Η ενεργοποίησή της γίνεται μέσω οδηγιών που αποστέλλει ο Πάροχος Υπηρεσιών - Πληρωμών.

Για τη χρήση της κάρτας απαιτείται smartphone με τεχνολογία NFC.



Πηγή: skai.gr

