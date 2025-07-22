Χρηματιστήριο- ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη βουτιά της μετοχής της General Motors αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε πως λόγω των δασμών υπέστη πλήγμα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στα αποτελέσματα τριμήνου, ενισχύοντας τις ανησυχίες επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 179,37 μονάδων (+0,40%), στις 44.502,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 82,49 μονάδων (–0,39%), στις 20.892,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,02 μονάδων (+0,06%), στις 6.309,62 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

