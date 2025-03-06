Του Βαγγέλη Δουράκη

Εκπτωτικά «κουπόνια» από 200 έως και 600 ευρώ, μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι επιθυμούν να τα εξαργυρώσουν για τις χειμερινές ή τις καλοκαιρινές τους διακοπές: Βεβαίως πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαρτίου, μέσω του vouchers.gov.gr.

Πρόκειται για το νέο κύκλο του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», όπου το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο του έτους, την οποία επιλέγει κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος για να εξαργυρώσει το «κουπόνι».

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Ειδικότερα, για να ενισχυθεί ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός υπάρχει αυξημένη επιδότηση για το διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεως των ψηφιακών καρτών έως και 30/4/2025 καθώς και από 1/10/2025 έως 31/12/2025.

Προβλέπονται ακόμη ενισχυμένα ποσά για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γονείς τέκνων με αναπηρία.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και έχουν υποβάλει οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2023.

Τα κριτήρια αυτά για τα ετήσια εισοδήματα είναι τα εξής: Άγαμος χωρίς τέκνα ως 19.000 €, Έγγαμοι μέχρι 31.000 €. Άγαμοι με 1 τέκνο 20.500, έγγαμοι με 1 παιδί ως 32.500€, άγαμος με 2 τέκνα 22.000 και έγγαμοι επίσης με 2 παιδιά μέχρι 34.000 €. Άγαμοι με 3 τέκνα το όριο διαμορφώνεται στα 24.000 και για έγγαμους ως 36.000 €. Με περισσότερα παιδιά για άγαμο στο εισόδημα είναι μέχρι 29.000 και για έγγαμους 41.000€.

Η ανάλωση του ποσού της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι και 31.12.2025, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Οι πολίτες πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), δηλώνοντας αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), καθώς και να έχουν επιλέξει την επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια, υποβάλουν αίτηση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

->Εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

-> Καταχωρούν και πιστοποιούν το email και το κινητό τους τηλέφωνο.

-> Διαλέγουν αν θα χρησιμοποιήσουν την άυλη κάρτα κατά την χαμηλή ή υψηλή περίοδο.

-> Επιλέγουν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας.

-> Δηλώνουν αν οι ίδιοι ή προστατευόμενο μέλος έχει αναπηρία ≥67.

-> Δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025 της Δ.ΥΠ.Α, των Προγραμμάτων «Τουρισμός για Όλους 2022-2023» και «Τουρισμός για Όλους 2024» ανεξαρτήτως του αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διαμονή, πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων και συναινούν στην επεξεργασία τους για τον υπολογισμό της επιδότησης.

-> Υποβάλουν την αίτηση.

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση εκπροσώπου του. Μέσω των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας από πιστοποιημένο υπάλληλο.

Τι ποσά θα πάρουν οι δικαιούχοι

Μέσω του Προγράμματος χορηγείται άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ανά περίοδο ως εξής:

->Κατά την υψηλή περίοδο, δηλαδή από 05.2025 έως και 30.09.2025, οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 200 ευρώ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι α) άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα β) έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω γ) συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2023, τότε κατά την υψηλή περίοδο, λαμβάνουν ποσό ύψους τριακοσίων 300 ευρώ. Ειδικότερα, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω λαμβάνουν 400 ευρώ.

->Κατά τη χαμηλή περίοδο, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.04.2025 καθώς και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025, οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300 ευρώ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι α) άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα β) έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω γ) συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2023, τότε κατά τη χαμηλή περίοδο λαμβάνουν ποσό ύψους τριακοσίων 400 ευρώ. Ειδικότερα, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω λαμβάνουν 600 ευρώ.



