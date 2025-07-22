Λογαριασμός
Τραμπ: Στο 19% οι δασμοί για τις Φιλιππίνες με αντάλλαγμα στρατιωτική συνεργασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Μάρκος, ως «σκληρό διαπραγματευτή» και «άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του»

Μάρκος - Τραμπ

Συνάντηση είχε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον όμολογό του των Φιλιππίνων, Μπονγκμπόνγκ Μάρκος.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 19% για τις Φιλιππίνες, ενώ οι ΗΠΑ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην ασιατική χώρα και μηδενικούς δασμούς.

Ως αντάλλαγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανλεφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στρατιωτικά με τις Φιλιππίνες.

Τέλος, χαρακτήρισε τον πρόεδρο Μάρκος, «καλό και σκληρό διαπραγματευτή», καθώς και έναν «αξιοσέβαστο άνθρωπο στην πατρίδα του».

