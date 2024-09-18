Επιθετική μείωση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την Fed - Η πρώτη από το 2020

Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων από την έναρξη της Covid-19 προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία κινήθηκε επιθετικά, κόβοντας τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στο εύρος 4,75% - 5%.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Fed, οι πρόσφατοι δείκτες δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς τον στόχο του 2%, αλλά παραμένει κάπως αυξημένος. Η Επιτροπή έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς το 2% και κρίνει ότι οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων της για την απασχόληση και τον πληθωρισμό είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή εκτιμά πλέον με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί γρηγορότερα απ’ όσο προέβλεπε, για να υποχωρήσει στο 2,1% το 2025. Από την άλλη, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψή της για την ανεργία, εκτιμώντας ότι θα ανέλθει στο 4,4% φέτος (από 4,2%) και το 2025.

Θα κόψει ακόμη 50 μονάδες βάσης φέτος

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν το επιτόκιο αναφοράς της Fed να μειώνεται κατά ακόμη 50 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, κατά μια ποσοστιαία μονάδα το 2025 και κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2026, καταλήγοντας σε εύρος 2,75%-3,00%.



Το τελικό σημείο αντικατοπτρίζει μια ελαφρά αναβάθμιση, από το 2,8% σε 2,9%, που θεωρείται «ουδέτερη» στάση η οποία ούτε ενθαρρύνει ούτε αποθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

"1 κατά"

Η απόφαση για τη μείωση των επιτοκίων δεν ήταν ομόφωνη, καθώς ελήφθη με ψήφους 11 υπέρ έναντι 1 κατά. Η Ρεπουμπλικανή Μισέλ Μπόουμαν, την οποία είχε διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2018, είχε την άποψη ότι η μείωση θα έπρεπε να είναι μικρότερη, κατά το ένα τέταρτο της μονάδας.

Κίνηση - ορόσημο

Αν και η μείωση των επιτοκίων ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, οι οικονομολόγοι την χαρακτηρίζουν ως ορόσημο τόσο όσον αφορά τη μακροχρόνια μάχη που δίνει η αμερικανική κεντρική τράπεζα με τον πληθωρισμό, αλλά και όσον αφορά τη μάχη που δίνουν οι Αμερικάνοι τα τελευταία δυο χρόνια με το υψηλότερο κόστος διαβίωσης.

Επενδυτές και αναλυτές πάντως ήταν διχασμένοι για το αν η Fed θα μείωνε τα επιτόκια κατά 25 ή κατά 50 μονάδες βάσεις. Κι αυτό, γιατί όπως λένε, αν και η συνήθως η Fed συνηθίζει να αφήνει ένα στίγμα για τις προθέσεις της, αυτή τη φορά τα μηνύματά της δεν ήταν σαφή.

"Αν και οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις μιλούν για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, εμείς προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τρίτη. Ο πληθωρισμός δεν έχει φτάσει ακόμη στον στόχο που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα, η ανεργία παραμένει γύρω στο 4% και οι δαπάνες και το ομοσπονδιακό έλλειμμα συνεχίζουν να αυξάνονται" είχε δηλώσει πριν τις επίσημες ανακοινώσεις ο John Lynch, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management.

Οπως ανέφερε νωρίτερα το skai.gr, η Fed είχ μείνει.... πίσω σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις των επιτοκίων όπως η ΕΚΤ, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Ελβετίας και της Σουηδίας.

Πολλές από τις προαναφερθείσες Κεντρικές Τράπεζες εμφανίστηκαν πρόθυμες να κινηθούν πριν την Fed, ανταποκρινόμενες στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΚΤ προχώρησε στη δεύτερη μείωση επιτοκίων για φέτος. Συγκεκριμένα, μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να μειώνεται σε 3,50%, ενώ το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώθηκαν σε 3,65% και 3,90% αντιστοίχως.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed είναι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.