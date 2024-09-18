Χρηματοδότηση 159 εκατ. ευρώ για Ελλάδα από Νορβηγία και EEA Grants

Ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις Νορβηγίας και Ελλάδας σηματοδοτεί η συμφωνία για τον νέο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) Νορβηγίας 2021 – 2028 (γνωστού ως EEA and Norway Grants), στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την οποία στην Ελλάδα πρόκειται να διατεθούν 159,3 εκατ. ευρώ.

Με τη συμφωνία αυτή, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η νορβηγική πρεσβεία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν διαθέτουν περισσότερα από 3,268 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις προγραμμάτων και έργων σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ , με την Νορβηγία να προσφέρει το 97% αυτής της χρηματοδότησης.

Οι ωφελούμενες χώρες είναι: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελλάδα.

Στην Ελλάδα πρόκειται να διατεθούν περίπου 159,3 εκατ. ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων της Νορβηγίας και της Ελλάδας αναμένεται να αρχίσουν σύντομα προκειμένου να διαμορφωθεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών και να ορισθούν οι φορείς που θα μετέχουν στην υλοποίησή τους. Τα προγράμματα θα επικεντρωθούν στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, την κοινωνική ένταξη και ανθεκτικότητα.

Η Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Lajla Brandt Jakhelln εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της νέας αυτής συμφωνίας, «που αποτελεί σημαντικό πυλώνα συνεργασίας ανάμεσα στη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ Νορβηγίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Νορβηγίας και Ελλάδας. Εφέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας ΕΟΧ , μια συμφωνία που έφερε τις δυο χώρες μας πιο κοντά μέσω της ενιαίας αγοράς. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, οι χώρες μας θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν ενισχύοντας τις κοινές αξίες και αρχές και να συμπράξουν στην υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων, με κριτήρια την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα, την ευημερία και την ασφάλεια», δήλωσε η πρέσβης σύμφωνα με το ίδιο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

