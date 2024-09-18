Το Βιομηχανικό Πάρκο Σερρών επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με σημαντικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο, το οποίο απασχολεί 1.000 εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός σε δήλωσε: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης μας και του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να κάνουμε πράξη ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα, ενισχύοντας αποφασιστικά την ελληνική βιομηχανία. Είναι όρος αυτονομίας και ασφάλειας για την πατρίδα μας σ' ένα ευμετάβλητο περιβάλλον.

Γι' αυτό βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της εργασίας, της δημιουργίας, του επιχειρείν και θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, συζητώντας τα προβλήματά τους και προσπαθώντας να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις.

Το υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με 90 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα τα επιχειρηματικά Πάρκα. Εδώ στο Βιομηχανικό Πάρκο στις Σέρρες γίνεται το έργο του Υποσταθμού και θα στηρίξουμε την αναβάθμιση και την προοπτική του. Έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες και στόχος μας είναι να γίνει πυλώνας για την οικονομία μας στις Σέρρες και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία μας.

Να περάσω το μήνυμα στα νέα παιδιά ότι αξίζει να μείνουν εδώ στη Σερραϊκή γη, αξίζει να ονειρευτούν και να υλοποιήσουν το όραμά τους.

Πιστεύω ότι η βιομηχανική ανάπτυξη είναι όρος για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι όρος για να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η ελληνική περιφέρεια και αυτό ισχύει απολύτως στην όμορφη και ιστορική γη των Σερρών».

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, Κώστας Παπαπαναγιώτου και συζήτησαν όλα τα θέματα και προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο Πάρκο, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε την βιομηχανία απορρυπαντικών Flos, την εταιρεία τροφίμων ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ, την εταιρεία Metron που ειδικεύεται στην κατασκευή ανελκυστήρων και το μουσείο παγωτού δίπλα στο εργοστάσιο της Κρι Κρι.

Τον υπουργό συνοδεύουν η υφυπουργός Ανάπτυξης και αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, 'Αννα-Μάνη Παπαδημητρίου και οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.