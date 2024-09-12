Μείωσε τα επιτόκια η ΕΚΤ

Σε μείωση των επιτοκίων, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, προχώρησε για δεύτερη φορά φέτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώνεται σε 3,50%. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώνονται σε 3,65% και 3,90% αντιστοίχως.

Οπως αναφέρει η ΕΚΤ: Τα πρόσφατα εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες και οι τελευταίες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026, όπως και στις προβολές του Ιουνίου. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί πάλι προς το τέλος του τρέχοντος έτους, εν μέρει λόγω του ότι οι προηγούμενες απότομες μειώσεις των τιμών της ενέργειας δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στους ετήσιους ρυθμούς. Στη συνέχεια ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σε επίπεδο που συγκλίνει προς τον στόχο μας κατά το β΄ εξάμηνο του επόμενου έτους. Όσον αφορά τον πυρήνα του πληθωρισμού, οι προβολές για το 2024 και το 2025 έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα πάνω, καθώς ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν. Ταυτόχρονα, οι εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να αναμένουν ταχεία μείωση του πυρήνα του πληθωρισμού, από 2,9% φέτος σε 2,3% το 2025 και 2,0% το 2026."

Επισημαίνεται παράλληλα πως ο εγχώριος πληθωρισμός παραμένει υψηλός, καθώς οι μισθοί εξακολουθούν να σημειώνουν άνοδο με αυξημένο ρυθμό. Ωστόσο, οι πιέσεις από την πλευρά του κόστους εργασίας μετριάζονται και τα κέρδη αντισταθμίζουν εν μέρει την επίδραση των υψηλότερων μισθών στον πληθωρισμό. Οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν περιοριστικές και η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι υποτονική, αντανακλώντας την υποτονικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν τώρα ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% το 2024, ο οποίος θα επιταχυνθεί σε 1,3% το 2025 και 1,5% το 2026. Πρόκειται για ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση σε σύγκριση με τις προβολές του Ιουνίου, η οποία οφείλεται κυρίως στη μικρότερη συμβολή της εγχώριας ζήτησης τα επόμενα τρίμηνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δηλώνει αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Θα διατηρήσει τα επιτόκια πολιτικής επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης έκτασης και διάρκειας της συσταλτικής μεταβολής της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

"Ομόφωνη η απόφαση"

Η Lagarde κράτησε κλειστά τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις στο μέτωπο των επιτοκίων, επιμένοντας στη ρητορική της για αποφάσεις "από συνεδρίαση σε συνεδρίαση", αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση εκ των πρότερων για μείωση των επιτοκίων ούτε και συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την αποκλιμάκωση τους.

Η απόφαση πάντως για τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ομόφωνη μεταξύ των μελών της ΕΚΤ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Τράπεζας.

"Θεωρήσαμε πως δεδομένης της σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού έπρεπε να μετριάσουμε τον βαθμό περιορισμού της νομισματικής πολιτικής", είπε η Lagarde.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου ήταν "σχεδόν αμετάβλητες" από εκείνες του Ιουνίου, σημείωσε, προσθέτοντας πως αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο του 2% το 2025.

Ερωτηθείσα για την Έκθεση του προκατόχου της Μάριο Ντράγκι, ανέφερε ότι η ευθύνη για τις διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνονται σε αυτήν ανήκει στις εθνικές κυβερνήσεις, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξαγορά από την ιταλική UniCredit του 4,5% της γερμανικής Commerzbank, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας μετά το γερμανικό κράτος, η Lagarde παρέπεμψε στον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ, τον SSM, επισημαίνοντας ότι είναι αρμόδιος προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τους βασικούς εποπτικούς δείκτες των δύο τραπεζών, και υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ κατά πάγια τακτική δεν σχολιάζει επιχειρηματικές κινήσεις μεταξύ ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Νέα μείωση τον Δεκέμβριο "βλέπουν" οι αναλυτές

Οικονομολόγοι της Berenberg Bank προβλέπουν ότι στη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου η ΕΚΤ δεν θα κάνει κάποια κίνηση, για να ακολουθήσει νέα μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στις 12 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ τον Ιούνιο έκοψε για πρώτη φορά τα επιτόκια από το 2019, κρατώντας τα αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Τι σημαίνει η μείωση για τους Έλληνες δανειολήπτες

Οπως ανέφερε νωρίτερα το skai.gr, η σημερινή μείωση δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τους Έλληνες δανειολήπτες καθώς οι τράπεζες έχουν παγώσει τα στεγαστικά επιτόκια που αντιστοιχούν στο ύψος του Euribor τριμήνου 2,85%. Αυτή τη στιγμή το Euribor είναι πέριξ του 3,55% οπότε είναι ακόμη πολύ χαμηλότερα κι άρα και οι δανειολήπτες προστατευμένοι. Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την πορεία των επιτοκίων, οι Έλληνες δανειολήπτες αναμένεται να δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται κάποια στιγμή έως τον Ιούνιο του 2025.

