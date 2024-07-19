Έγκριση από το Innovation Radar της Κομισιόν έλαβε το ευρωπαϊκό έργο Smart Droplets

Μια σημαντική εξέλιξη έλαβε χώρα πρόσφατα για το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο Smart Droplets με αντικείμενο τους βιώσιμους ψεκασμούς. Συγκεκριμένα το έργο αξιολογήθηκε από το Ιnnovation Radar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικότερα, οι τεχνολογίες που έλαβαν αξιολόγηση από το Innovation Radar είναι οι:



1. Ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση δεδομένων για ψηφιακά δίδυμα και μοντέλα AI (Tεχνητής Νοημοσύνης) στον αγροτικό τομέα

2. Το Σύστημα Άμεσων Ψεκασμών (DIS) γεωργικών ψεκαστήρων

3. O κατάλογος για ψηφιακά δίδυμα για τις καλλιέργειες μαλακού σίτου και μήλων

Πηγή: skai.gr

Οι δύο εκ των τριών τεχνολογιών (1,2) αξιολογήθηκαν ως «ώριμες τεχνολογίες» ενώ μία εξ’ αυτών (1) χαρακτηρίστηκε ως «υψηλής δυναμικότητας για τη δημιουργία νέων αγορών».Το Smart Droplets ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και συντονίζεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Πρόκειται για ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό έργο, με στόχο την ανάπτυξη και τον συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής για τη δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος βιώσιμων ψεκασμών.Συμμετέχουν 9 εταίροι από 6 χώρες (Ολλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία, Σερβία). Περιλαμβάνει την εφαρμογή αυτόνομων εκσυγχρονισμένων ελκυστήρων (τρακτέρ) με Σύστημα Άμεσου Ψεκασμού (DIS) για να καταστήσει τους ψεκασμούς πιο ευφυείς και περιβαλλοντικά βιώσιμους.Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η ανάμειξη προϊόντων φυτοπροστασίας και φυτοθρεπτικών προϊόντων (λιπασμάτων). Επιπλέον, θα γίνει εξοικονόμηση σε σημαντικές εισροές και θα προστατευθούν οι αγρότες από την εκτεταμένη έκθεσή τους σε αγροχημικά.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι που εργάζονται πάνω στις ανωτέρω τεχνολογίες είναι οι: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Wageningen University, Vizlore Labs, Agroma και Eurecat. Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι: reframe.food, AGreenCulture, Agrifood Lithuania και FEMAC.Με τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η μηχανική μάθηση (Μachine Learning), τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) και άλλες πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα από το πεδίο θα μετατραπούν σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Τα εν λόγω δεδομένα θα προκύψουν από δύο πειραματικές εφαρμογές (πιλότους) σε έναν σιτοβολώνα στη Λιθουανία και σε έναν μηλεώνα στην Ισπανία. Σε κάθε πιλότο θα αξιοποιηθεί ένα τροποποιημένο, αυτοοδηγούμενο (χωρίς οδηγό) τρακτέρ στο οποίο θα έχει προσαρμοστεί ένα ρομποτικό σύστημα Άμεσων Ψεκασμών. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες στο πεδίο, θα βελτιστοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο έργο.Το Ιnnovation Radar (Ραντάρ Καινοτομίας) βασίζεται σε μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των καινοτομιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όσον αφορά την ωριμότητα της αγοράς και τη δυναμική που έχουν αυτές οι καινοτομίες να φέρουν νέες προηγμένες λύσεις στην αγορά, με βάση συστήματα δεικτών που αναπτύχθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Υποστηρίζει την καινοτομία, προτείνοντας μια σειρά από στοχευμένες δράσεις για να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους στην αγορά.Η αξιολόγηση των παραπάνω τεχνολογιών από το Innovation Radar θα συντελέσει στην μεγαλύτερη ορατότητα των αποτελεσμάτων του έργου ενώ μπορεί να αποτελέσει δίοδο επαφής των εταίρων με πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή του έργου και σε άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το Innovation Radar, όπως είναι το Dealflow.eu, που υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

