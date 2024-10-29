Mειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, εργαζομένους στην εστίαση και εισοδηματίες, καθώς και μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μισθωτούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο τύπο, τα 9+1 μέτρα μείωσης φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων που θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπουν τα εξής:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ για τους εμποροβιοτέχνες, τους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις που υπάγονται στα τεκμήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023, καθώς επίσης και όλους όσοι απασχολούνται με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας και εισπράττουν τις αμοιβές τους εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους εργοδότες τους (για τους εργαζομένους με «μπλοκάκια»).

H μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έ ως 500 κατοίκους και καταλαμβάνει σήμερα το 11,4% του πληθυσμού θα ισχύσει και για οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ετσι η μείωση θα καταλαμβάνει το 18% του πληθυσμού.

5%για συνδέσεις με οπτική ίνα ταχύτητας ίσης ή μεγαλύτερης των 100 mbps. Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου 15% των συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών .Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει.

Οι κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες έναντι κινδύνων από πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό θα συνεχίζουν να έχουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ και τα επόμενα έτη.

Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ με συντελεστή 22% .

