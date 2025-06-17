Πρόστιμο ύψους 392 εκατομμυρίων ευρώ θα πληρώσει η Ελλάδα λόγω κακής διαχείρισης των κοινοτικών επιδοτήσεων από το 2016 μέχρι το 2023, κυρίως λόγω ανεπαρκών ελέγχων από τον ελληνικό οργανισμό διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τον γνωστό πλέον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ως βάση για την απόφασή της το άρθρο 52 του Κανονισμού 1306/2013 και το άρθρο 52 55 του Κανονισμού 2021/2116 και καταγράφει ότι έγινε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει οριζόντια διόρθωση στο ποσό των επιδοτήσεων που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ύψους 5%, δεδομένου ότι θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και ότι δεν υπάρχει σωστή εποπτεία και λειτουργία του μοντέλου διαχείρισης των επιδοτήσεων στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, το ποσό της οριζόντιας διόρθωσης αυξάνεται σε 10% ως πρόστιμο για ενισχύσεις που δόθηκαν το 2018, το 2019 και το 2020 για τη στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσά καταλογισμών 79 εκατ. και 76 εκατ., αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Στην περίπτωση του προστίμου των 392 εκατ. ευρώ το πιθανότερο είναι για την πληρωμή να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αγρότες που να έχουν παρανομήσει.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να περικοπούν οι επιδοτήσεις των αγροτών οριζόντια κατά 5%, κάτι που βέβαια είναι άδικο και θα φέρει και μεγάλο πολιτικό κόστος.

Η Ελλάδα την επόμενη χρονιά αναμενόταν να εισπράξει από την ΕΕ μέσω των άμεσων ενισχύσεων ποσό ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Όμως, όπως φαίνεται, το 1/4 αυτού του ποσού, συγκεκριμένα 392.195.733 ευρώ, θα περικοπεί λόγω του προστίμου για πληρωμές που δεν έγιναν με βάση τα ενωσιακά κριτήρια και τη νομοθεσία ή επειδή δεν ελέγχθηκαν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν στελέχη του αγροτικού χώρου, τα συγκεκριμένα πρόστιμα είναι η αρχή, καθώς αναμένονται και άλλοι καταλογισμοί. Ήδη το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απορρίψει τον περασμένο Μάρτιο προσφυγή της Ελλάδας που αφορούσε προηγούμενη απόφαση καταλογισμών από την Κομισιόν, υποχρεώνοντας μάλιστα τη χώρα μας να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.