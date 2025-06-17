«Τελευταία ευκαιρία» για εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τελευταία ευκαιρία για όσους γονείς θέλουν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για φιλοξενία στους σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ήδη «τρέχει» με λίγα ακόμη 24ωρα να απομένουν ως και την λήξη της. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Δ.ΥΠ.Α., απευθύνονται σε παιδιά που οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες τους είναι δικαιούχοι των παροχών της Υπηρεσίας.



Η Δ.ΥΠ.Α. λειτουργεί 28 ιδιόκτητων Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, όπου γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών των δικαιούχων είναι κοινωνικοοικονομικά.

Η διαδικασία για την αίτηση και ποιοι επιλέγονται

Δηλαδή προηγούνται τα παιδιά πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, τα ορφανά παιδιά, τα παιδιά αναπήρων γονέων κλπ και ακολουθούν σε προτεραιότητα τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων δικαιούχων γονέων.

Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους), με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Υπηρεσίας να βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέος Βρεφικός Σταθμός σε κτήριο της ΔΥΠΑ στο Ίλιον.

Περιφέρεια: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων. Επίσης, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας που υπέστη σημαντική καταστροφή από τον Daniel αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά και όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν το voucher (εκπτωτικό «κουπόνι») το οποίο μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε Βρεφονηπιακό της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων 2025-2026 γίνεται μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την αίτηση

Ποια είναι όμως τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν;

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης γίνεται δεκτή μόνο σε περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.

Σε περιπτώσεις επανεγγραφής παιδιού ή αδελφού αυτού, και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντικαθίσταται το σχετικό δικαιολογητικό με υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης.

Εκκαθαριστικό σημείωμα ΑΑΔΕ (που αφορά εισοδήματα έτους 2023).

Όταν δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr .

. Πιστοποιητικό υγείας του Παιδιού (το υπόδειγμα διατίθεται από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.) ➢ Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας που δηλώνει ο δικαιούχος στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής του αίτησης ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.

Δικαστική Απόφαση, με την οποία να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού.

Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.



