«One stop shop Κτηνοτροφίας» από Πειραιώς, Milkplan και Γαίας Έργον 

Το «One stop shop Κτηνοτροφίας» θα παρέχει ένα πλήρες πακέτο για τη δημιουργία ή επέκταση εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη χρηματοδότηση επενδύσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα και καταδεικνύοντας ότι η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή της τράπεζας η Πειραιώς προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες «Milkplan Α.Ε.» και «Γαίας Έργον Α.Ε.» για τη δημιουργία «One stop shop Κτηνοτροφίας» με στόχο την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Το «One stop shop Κτηνοτροφίας», στηριζόμενο στις αρχές της ευζωίας και της βιοσφάλειας, θα παρέχει ένα πλήρες πακέτο στον κτηνοτρόφο και την κτηνοτροφική επιχείρηση, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία ή την επέκταση των εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη χρηματοδότηση των επενδύσεών του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητά τους.

