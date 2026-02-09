KPMG: Σε υψηλό 4ετίας οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων το 2025

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν σε υψηλό τετραετίας, φθάνοντας τα 2,1 τρισ. δολάρια το 2025, παρά τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της δραστηριότητας συμφωνιών, σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Private Equity Q4’25 της KPMG.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν σε υψηλό τετραετίας, φθάνοντας τα 2,1 τρισ. δολάρια το 2025, παρά τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της δραστηριότητας συμφωνιών, σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Private Equity Q4’25 της KPMG.

Παρότι η αύξηση των επενδύσεων ήταν θετική, η συνεχιζόμενη παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα και το μεγάλο απόθεμα παλαιών περιουσιακών στοιχείων που χρήζουν αποεπένδυσης διατήρησαν πολλούς επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων ιδιαίτερα επιλεκτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αντίθετα, ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υποχωρώντας από 20.836 το 2024 σε 19.093 το 2025 - επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα ιστορικά πρότυπα.

Η απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζει τη σαφή μεταβολή στη δυναμική της αγοράς, με τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων να δίνουν προτεραιότητα σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερες συναλλαγές αντί για ευρείας κλίμακας δραστηριότητα συμφωνιών.

Ειδικότερα στο δ' τρίμηνο του 2025, η παγκόσμια αγορά PE κατέγραψε δέκα megadeals αξίας 6,5 δισ. δολαρίων ή και άνω, συμπεριλαμβανομένων πέντε συναλλαγών μόνο στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο δραστηριότητας PE το 2025, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 55% των συνολικών παγκόσμιων επενδύσεων PE (1,2 τρισ. δολάρια) και λίγο κάτω από το ήμισυ όλων των συμφωνιών PE (9.118). Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν τη συντριπτική πλειονότητα αυτής της δραστηριότητας (1,1 τρισ. δολάρια σε 8.232 συμφωνίες), ενισχύοντας τη θέση τους ως ο βασικός κινητήρας των παγκόσμιων επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων. Η περιοχή EMA κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά, προσελκύοντας 729,9 δισ. δολάρια σε 8.278 συμφωνίες, ενώ η περιοχή ASPAC προσέλκυσε 144,8 δισ. δολάρια σε 1.162 συμφωνίες.

Ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών (TMT) αντιπροσώπευσε το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων PE το 2025 (654 δισ. δολάρια) — το δεύτερο υψηλότερο ετήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί για τον κλάδο μετά το 2021. Η Βιομηχανική Μεταποίηση κατέλαβε τη δεύτερη θέση με επενδύσεις ύψους 327,6 δισ. δολαρίων, ακολουθούμενη από την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους με 276,5 δισ. δολάρια. Ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών και λιανεμπορίου κατέγραψε επίσης ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές PE, προσελκύοντας 262,2 δισ. δολάρια σε επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

«Σε όρους αξίας συναλλαγών, το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά για την παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων. Είδαμε επενδυτές PE, υποστηριζόμενους από επίπεδα-ρεκόρ διαθέσιμων κεφαλαίων (dry powder), να είναι περισσότερο από πρόθυμοι να προχωρήσουν σε μεγάλες συμφωνίες που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας ποιότητας», δήλωσε ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity της KPMG International. «Ωστόσο, η αξία των συναλλαγών αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της εικόνας. Ο παγκόσμιος όγκος συμφωνιών ήταν λιγότερο εντυπωσιακός, υποχωρώντας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά. Όσον αφορά το 2026, αναμένουμε τόσο η αξία όσο και ο όγκος των συναλλαγών να ξεπεράσουν το 2025, με τον αριθμό των συμφωνιών να αρχίζει να επιστρέφει στα ιστορικά επίπεδα καθώς προχωρά το έτος.»

Βασικά σημεία – Δ’ Τρίμηνο 2025

Οι παγκόσμιες επενδύσεις PE αυξήθηκαν από 1,8 τρισ. δολάρια το 2024 σε 2,1 τρισ. δολάρια το 2025, παρά τη μείωση του αριθμού των συμφωνιών από 20.836 σε 19.093.

Η αμερικανική ήπειρος αντιπροσώπευσε πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων επενδύσεων PE, με 1,2 τρισ. δολάρια σε 9.118 συμφωνίες· το σύνολο αυτό πλησίασε το ιστορικό υψηλό των 1,4 τρισ. δολαρίων που καταγράφηκε το 2021 -έτος που προηγουμένως θεωρούνταν εξαίρεση- παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε σε χαμηλό πενταετίας. Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν 1,1 τρισ. δολάρια από το σύνολο αυτό σε 8.232 συμφωνίες.

Η περιοχή EMA προσέλκυσε ισχυρές επενδύσεις ύψους 729,9 δισ. δολαρίων σε 8.278 συμφωνίες PE το 2025, σημειώνοντας αισθητή αύξηση από τα 649,4 δισ. δολάρια το 2024, παρά τη μείωση του αριθμού συμφωνιών από 8.922 σε ετήσια βάση.

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή ASPAC αυξήθηκαν οριακά, από 142,2 δισ. δολάρια σε 1.318 συμφωνίες το 2024, σε 144,9 δισ. δολάρια σε 1.162 συμφωνίες το 2025.

Η διασυνοριακή δραστηριότητα PE έφθασε σε ιστορικό υψηλό 1,13 τρισ. δολαρίων το 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2021.

Η συνολική αξία αποεπενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων ανήλθε σε 1,3 τρισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας το δεύτερο υψηλότερο ετήσιο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, μετά το 2021.

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες επενδύσεις PE παγκοσμίως το 2025 ήταν η Τεχνολογία, τα Μέσα και οι Τηλεπικοινωνίες (TMT) με 654 δισ. δολάρια, η Βιομηχανική Μεταποίηση με 328 δισ. δολάρια και η Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι με 276 δισ. δολάρια.

Η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων PE ήταν η ασθενέστερη των τελευταίων ετών, με μόλις 407,6 δισ. δολάρια να αντλούνται από 543 funds, έναντι 608,8 δισ. δολαρίων από 1.025 funds το 2024.

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε: «Το 2025 ανέδειξε μια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων που προσαρμόζεται με ωριμότητα σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον. Η προσαρμογή του κόστους κεφαλαίου επέτρεψε την σύγκλιση των αποτιμήσεων και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση μεγαλύτερων, στοχευμένων συναλλαγών. Οι κλάδοι της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της ενέργειας συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας στροφή σε ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία. Το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί ως έτος περαιτέρω ενδυνάμωσης του κλάδου, με τους διαχειριστές κεφαλαίων να προβλέπουν αύξηση των συναλλαγών εξαγορών και αποεπενδύσεων. Η αγορά παραμένει επιλεκτική, αλλά η προσδοκία για βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας και περισσότερες ευκαιρίες εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών δημιουργεί θετικές ενδείξεις για τη νέα επενδυτική χρονιά.»

Η αξία των αποεπενδύσεων βελτιώνεται το 2025, με τη δυναμική να ενισχύεται ενόψει του 2026

Η παγκόσμια αξία των επενδύσεων Private Equity ανήλθε σε 1,2 τρισ. δολάρια το 2025 -το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των δέκα ετών- υπογραμμίζοντας μια ισχυρή χρονιά, παρά το ιδιαίτερα επιλεκτικό περιβάλλον αποεπενδύσεων. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των αποεπενδύσεων υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας (3.162) κατά τη διάρκεια του έτους - γεγονός που προκαλεί ανησυχία, δεδομένου του μεγάλου αποθέματος ώριμων περιουσιακών στοιχείων που χρειάζονται αποεπένδυση και του ύψους των κεφαλαίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στην αγορά ως αποτέλεσμα.

Η έντονη αύξηση της αξίας των αποεπενδύσεων υποδηλώνει βελτιωμένες αποτιμήσεις, αυξημένη εμπιστοσύνη των αγοραστών και προθυμία επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Κοιτώντας προς το 2026, επικρατεί αισιοδοξία ότι η δυναμική των αποεπενδύσεων ενισχύεται και ότι το έτος θα φέρει την αναγκαία ανάκαμψη ώστε να επιστραφούν κεφάλαια στους LPs και να απελευθερωθεί η χρηματοδότηση που παραμένει σήμερα εγκλωβισμένη στην αγορά, ανανεώνοντας τον επενδυτικό κύκλο του Private Equity.

Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων μέσω δημόσιων εγγραφών (IPO) έφθασε τα 324 δισ. δολάρια το 2025 - το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας, συνεισφέροντας 149,6 δισ. δολάρια και 100,8 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Παρότι η περιοχή ASPAC κατέγραψε γενικότερη αναζωπύρωση της δραστηριότητας IPO το 2025, η δυναμική αυτή δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική ανάκαμψη των αποεπενδύσεων IPO που υποστηρίζονται από Private Equity - τα οποία παρέμειναν ιδιαίτερα περιορισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι επενδύσεις Private Equity στην Αμερική παραμένουν ανθεκτικές - με έμφαση στις μεγαλύτερες συμφωνίες

Η δραστηριότητα Private Equity στην αμερικανική ήπειρο παρέμεινε ιδιαίτερα επιλεκτική το 2025, με τους επενδυτές σε όλη την περιοχή να επικεντρώνονται κυρίως στη σύναψη λιγότερων, μεγαλύτερων και πιο στρατηγικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων προσθηκών κλίμακας (scale-driven add-ons). Κατά τη διάρκεια του έτους, οι συνολικές επενδύσεις PE στην περιοχή αυξήθηκαν στα 1,2 τρισ. δολάρια, ακόμη και καθώς ο αριθμός των συμφωνιών υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας, στις 9.118 συμφωνίες. Οι ΗΠΑ κυριάρχησαν σε αυτή τη δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας 1,1 τρισ. δολάρια σε επενδύσεις και σχεδόν το σύνολο των μεγαλύτερων συμφωνιών της περιοχής.

Ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική επέδειξαν αμφότεροι ανθεκτικότητα στις επενδύσεις Private Equity, παρά τον μειωμένο αριθμό συμφωνιών, υποστηριζόμενοι από αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκόσμιων επενδυτών, ισχυρότερη ευθυγράμμιση κράτους και επιχειρήσεων και αυξημένη δραστηριότητα σε τομείς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή μετάβαση και τις υποδομές - θέτοντας μια ισχυρή βάση για επενδύσεις ενόψει του 2026.

Η περιοχή EMA καταγράφει ισχυρή αύξηση επενδύσεων PE, με έμφαση σε στρατηγικές buy-and-build

Οι επενδύσεις Private Equity στην περιοχή EMA αυξήθηκαν από 649,4 δισ. δολάρια το 2024 σε 729,9 δισ. δολάρια το 2025, ακόμη και καθώς ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε στις 8.278, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη εστίαση σε υψηλής ποιότητας συμφωνίες που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας κατηγορίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της περιοχής τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και δραστηριότητας συμφωνιών, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν υψηλότερες αξίες συναλλαγών, και η Ινδία και η Ιταλία ξεχώρισαν με αυξημένο αριθμό συμφωνιών.

Οι στρατηγικές buy-and-build παρέμειναν καθοριστικές στο σύνολο της περιοχής, με τις επενδύσεις προσθηκών (add-ons) να φθάνουν σε υψηλό τετραετίας, καθώς οι εταιρείες PE επικεντρώθηκαν στη διενέργεια μεγαλύτερων και πιο στρατηγικών εξαγορών. Παρότι η περιοχή EMA σημείωσε μέτρια αύξηση στην αξία αποεπενδύσεων, ο όγκος αποεπενδύσεων παρέμεινε υποτονικός, λόγω των διαφορών στις αποτιμήσεις και ενός αδύναμου περιβάλλοντος IPO.

Η περιοχή ASPAC διατηρεί σταθερό επίπεδο επενδύσεων PE, με αιχμή τις επενδύσεις-ρεκόρ στην Ιαπωνία

Η περιοχή ASPAC κατέγραψε σταθερές επενδύσεις Private Equity το 2025, προσελκύοντας 144,9 δισ. δολάρια σε 1.162 συμφωνίες. Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας PE στην Ιαπωνία, όπου οι επενδύσεις υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό 51,8 δισ. δολαρίων. Αντιθέτως, η Κίνα κατέγραψε πτώση τόσο στις επενδύσεις όσο και στον αριθμό συμφωνιών PE, σε χαμηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί εν μέσω μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Στην Αυστραλία, η ροή συμφωνιών παρέμεινε σχετικά ανθεκτική, παρά τη χαμηλότερη συνολική αξία επενδύσεων PE.

Σε ολόκληρη την περιοχή ASPAC, οι επενδυτές Private Equity υιοθέτησαν μια πιο αμυντική στάση «αναμονής και παρακολούθησης» στη σύναψη συμφωνιών, λόγω των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς που προσανατολίζονται στην εγχώρια αγορά, όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι ψηφιακές υποδομές.

