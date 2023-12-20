ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,4 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,4 δισ. ευρώ εμφανίζει ο Προϋπολογισμός στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος .

Την ίδια περίοδο πέρυσι ο Προϋπολογισμός είχε εμφανίσει πρωτογενές έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ.

Η σημαντική βελτίωση εφέτος οφείλεται καταρχάς στην μείωση του ταμειακού ελλείμματος της Κεντρικής Διοίκησης στα 468 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Τα έσοδα εφέτος του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 56,595 δισ. ευρώ, από 49,831 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 53,473 δισ. ευρώ, από 53,490 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.