Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,26% - Στις 1.301,81 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Με μάλλον περιορισμένα κέρδη 0,26% έκλεισε τη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης τιμών, στις 1.301,81 μονάδες.

Και τούτο μετά από τζίρο ύψους 79,65 εκατ. ευρώ. Συνολικά 54 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 62 με πτώση και 43 παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του επιπέδου στο οποίο είχαν τερματίσει την συνεδρίαση της προηγουμένης.

Ο "βαρύς" FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,31% ενώ ο δείκτης FTSE Mid Cap με κέρδη 0,46%.

Τέλος ο FTSE Δείκτης Αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,29%.

Εκ των επιμέρους τίτλων, η Προντέα έκλεισε με κέρδη 9,52%, ενώ ακολούθησαν η Επίλεκτοςε με 8,49% και η Κλουκίνας Λάππας με 7,26%.

Στον αντίποδα, ο τίτλος της Εριουργίας 3Α κατέγραψε απώλειες 9,86%, ενώ ακολούθησε το προνόμιο της Λεβεντέρης με πτώση 9,33% και η κοινή μετοχή της ίδιας εταιρίας με πτώση 7,14%.

