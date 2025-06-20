Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εκδήλωση με θέμα «Ανάλυση των αγορών συναλλάγματος και οικονομικές λύσεις για την επιχείρησή σας», που διοργάνωσε η εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, αναλύθηκαν οι τρέχουσες τάσεις των αγορών συναλλάγματος και οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για το ευρώ και το δολάριο.

Στην εκδήλωση, μίλησαν εκ μέρους της Ebury, o Aνδρέας Πλακωτάκης (Γενικός Διευθυντής Ελλάδας) και οι dealers Χρήστος Σούλης και Χρήστος Φωτεινός, ενώ χαιρετισμό απήυθυνε ο Kees Verman (Managing Director της Ebury σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Καναδά).

Οι τρέχουσες τάσεις των αγορών συναλλάγματος

Ο κ. Πλακωτάκης επεσήμανε ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση παγκοσμίως, όπου τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή, ο πληθωρισμός και οι δασμοί πρωτοστατούν.

Το δολάριο σημείωσε μια απότομη πτώση 15% σε ένα τρίμηνο, κυρίως λόγω των δασμών Τραμπ.

Από την πλευρά του ο κ. Σούλης σημείωσε ότι ενώ ιστορικά, μεταφέρονται κεφάλαια από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα βλέπουμε το αντίστροφο (κεφάλαια φεύγουν από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη) γεγονός που οδηγεί στην αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Παράγοντες κινδύνου για το δολάριο

Η αμερικανική οικονομία περνάει μια κρίση, με το δολάριο να υποχωρεί και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να αυξάνονται.

Στα αρνητικά της αμερικανικής οικονομίας συγκαταλέγεται και το τεράστιο ύψος του χρέους.

Παρόλα αυτά, η οικονομία των ΗΠΑ δε παύει να είναι ισχυρή και το αμερικανικό δολάριο παραμένει ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όπως ο χρυσός, το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο.

Κλειδί για την πορεία του δολαρίου οι δασμοί

Ο κ. Φωτεινός αναφερόμενος στο αμερικανικό δολάριο, σημείωσε ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση.

Η πολιτική των δασμών Τραμπ είναι ένας μοχλός πίεσης για να κερδίσει η Αμερική σε σχέση με τους εταίρους της.

Δεν αποκλείεται να δούμε ξανά το δολάριο να ενισχύεται. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.

Για παράδειγμα, η πρόσφατη συμφωνία του Τραμπ για τους δασμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, είδε το δολάριο να διορθώνει απότομα.

Οι προκλήσεις για το ευρώ

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ δολαρίου, ενώ η γεωπολιτική αστάθεια δεν αποκλείεται να ενισχύσει την θέση του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου.

Σχετικά με τα επιτόκια, έγινε αναφορά στην στάση αναμονής της Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) σε αντίθεση με την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) που έχει ξεκινήσει την νομισματική χαλάρωση.

Οι προκλήσεις για το ευρώ περιλαμβάνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την ισχνή ανάπτυξη στην ευρωζώνη και ειδικότερα στην μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, την Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.