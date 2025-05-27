Ebury: Το δολάριο υποχωρεί καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της Ebury

Οι αγορές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις προοπτικές ατελείωτων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και αυξανόμενου δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο προϋπολογισμού που υποδηλώνει ακόμη ένα ξέσπασμα ελλειμμάτων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αντιδράσουν πουλώντας αμερικανικά κρατικά ομόλογα και δολάρια. Το δολάριο, το οποίο συνήθως ενισχυόταν όταν αυξάνονταν τα αμερικανικά επιτόκια, πλέον κινείται αντίστροφα από τότε που ξεκίνησε η επονομαζόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης». Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ξεπουλήθηκαν διεθνώς, με τις αποδόσεις στις ΗΠΑ να κινούνται πιο έντονα. Το δολάριο υποχώρησε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων παγκοσμίως, αν και παραμένει μακρυά σε σχέση με τα χαμηλά της «Ημέρας Απελευθέρωσης». Το νόμισμα που ξεχώρισε στην αρχή της εβδομάδας ήταν το ιαπωνικό γιεν, το οποίο φαίνεται να επωφελείται περισσότερο από την παγκόσμια αναπροσαρμογή στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται πολλές σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ: παραγγελίες διαρκών αγαθών, προσωπικό εισόδημα, δαπάνες και πληθωρισμός PCE, καθώς και τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, τα οποία πλέον αποκτούν νέα σημασία. Οι αγορές θα τα παρακολουθήσουν προσεκτικά, προκειμένου να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις από τους δασμούς του Τραμπ. Εξίσου σημαντικά είναι και τα πρωτοσέλιδα που προκύπτουν από τις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και – όπως συνέβη με την ανακοίνωση και την αναβολή του δασμού 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση – οι αγορές φαίνεται να έχουν αναπτύξει ανοσία σε αυτά. Εκτιμούμε ότι οι εβδομαδιαίες δημοπρασίες ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου θα τραβήξουν μεγαλύτερη προσοχή, μετά την αδύναμη πώληση 20ετών τίτλων που αποτέλεσε καταλύτη για το ξεπούλημα στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Αυτή την εβδομάδα, οι μεγάλες εκδόσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο εστίασης των αγορών.

Το ισχυρό σοκ του πληθωρισμού την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώνει απόλυτα την πρόσφατη επιθετική στάση της Τράπεζας της Αγγλίας, και η στερλίνα αναμένεται να παραμείνει το δεύτερο νόμισμα με το υψηλότερο επιτόκιο μεταξύ των κύριων νομισμάτων, μετά το δολάριο, για το προσεχές διάστημα. Σε συνδυασμό με την σχετική ανθεκτικότητα της βρετανικής οικονομίας στους δασμούς Τραμπ, τις θετικές προοπτικές για στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, είμαστε άνετοι στο να δικαιολογήσουμε τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της στερλίνας. Αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχουν σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία ή ομιλίες αξιωματούχων – κάτι που είναι κρίμα, καθώς θα θέλαμε πολύ να δούμε πώς αντιδρά η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) στο σκληρό πλήγμα του πληθωρισμού της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΕ είναι ο τελευταίος στόχος των απειλών Τραμπ για δασμούς, όμως οι αγορές έχουν πλέον συνηθίσει την έντονη φρασεολογία και την απουσία ουσιαστικής συνέχειας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ευρώ αγνόησε τόσο την απειλή όσο και την υπαναχώρηση και φαίνεται να ακολουθεί μια πιο σταθερή αλλά και πιο αργή ανοδική πορεία.

Η δημοσιονομική εικόνα στη ζώνη του ευρώ δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο ανησυχητική όσο στις ΗΠΑ, με τα ελλείμματα να παραμένουν κατά μέσο όρο λιγότερο από τα μισά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, παρά το νέο δημοσιονομικό σχέδιο της Γερμανίας. Αυτή η λογική μπορεί να στηρίζει το ευρώ, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από την άλλη πλευρά, τα θετικά νέα για τον πληθωρισμό πιθανόν να ανοίγουν τον δρόμο για τουλάχιστον δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Το ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά ωθεί το δολάριο προς τα κάτω, σε ακόμη μία αντιστροφή συσχετίσεων που ίσχυαν για δεκαετίες. Από την άλλη, τα οικονομικά στοιχεία παραμένουν θετικά, χωρίς να δείχνουν ουσιαστικές επιπτώσεις από τους δασμούς, και ακόμη και οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας ομαλοποιούνται. Παραδόξως, η κατακόρυφη αύξηση των εσόδων από τους δασμούς αποτελεί το μοναδικό θετικό δημοσιονομικό νέο. Αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τη μονομερή τοποθέτηση της αγοράς – όπου τα δεδομένα θέσεων δείχνουν ότι οι κερδοσκόποι έχουν σημαντικά μικρή θέση στο δολάριο, – ενδέχεται να προσφέρει κάποια προσωρινή στήριξη στο νόμισμα. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση φαίνεται πιθανότατα πτωτική.



