Ebury για τον πληθωρισμό στη Βρετανία: Τα σημερινά στοιχεία ακυρώνουν το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης επιτοκίων

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της Ebury.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτοξεύθηκε τον περασμένο μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, με τα νοικοκυριά να δέχονται ισχυρό πλήγμα από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας και ύδρευσης, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο. Ωστόσο, ακόμη και εξαιρουμένης της αναμενόμενης αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο υποκείμενος πληθωρισμός επίσης εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, γεγονός διόλου ενθαρρυντικό. Εκτιμούμε ότι αυτό οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην ανοδική πίεση επί των τιμών καταναλωτή που προκάλεσε η φορολογική επίθεση της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις, η οποία εφαρμόστηκε επίσης στις αρχές του περασμένου μήνα.

Τα σημερινά στοιχεία ουσιαστικά ακυρώνουν το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους επόμενους μήνες και πιθανότατα θα ενθαρρύνουν την Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει τη “σφιχτή” νομισματική της καθοδήγηση για κάποιο διάστημα ακόμη. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις εκτιμήσεις, αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας για την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, η οποία θα χρειαστεί να δει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα αυτό προκειμένου να αισθάνεται σίγουρη για την επίτευξη του στόχου του 2% στο άμεσο μέλλον. Πράγματι, οι αγορές swaps δεν προεξοφλούν πλήρως την επόμενη μείωση κατά 25 μ.β. παρά μόνο για τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου.

Η στερλίνα ενισχύθηκε αισθητά μετά τις προαναφερόμενες ανακοινώσεις, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της έναντι του δολαρίου εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια. Με την Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρεί την «σταδιακή» της προσέγγιση στις μειώσεις επιτοκίων και το Εργατικό Κόμμα να συνεχίζει να επιδιώκει πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμούμε ότι η στερλίνα έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα από τα νομίσματα με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο για το 2025.

Πηγή: skai.gr

