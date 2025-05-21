Μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,5% τον Απρίλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS), κυρίως λόγω των απότομων ανατιμήσεων σε βασικούς λογαριασμούς.

Τον περασμένο Μάρτιο είχε ανέλθει στο 2,6% σε ετήσια βάση.

Τα νοικοκυριά ήρθαν αντιμέτωπα με μία μεγάλη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας και των δημοτικών φόρων κατά 6,4% και κατά 5% αντίστοιχα, τη στιγμή που η ρυθμιστική αρχή ύδρευσης επέτρεψε στους προμηθευτές να χρεώνουν τους πελάτες τους επιπλέον 10 λίρες το μήνα, κατά μέσο όρο, σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στο κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων, της κινητής τηλεφωνίας και της τηλεοπτικής άδειας.

Ο Γκραντ Φίτζνερ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ONS, δήλωσε: «Οι σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς των νοικοκυριών προκάλεσαν απότομη άνοδο του πληθωρισμού. Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν (τον Απρίλιο) σε σύγκριση με τις απότομες μειώσεις την ίδια περίοδο πέρυσι λόγω αλλαγών στο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας».

Ο ρυθμός πληθωρισμού τον Απρίλιο ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το 3,4% που ανέμενε η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε απογοητευμένη με αυτά τα στοιχεία και πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ μακριά από τον διψήφιο πληθωρισμό που είδαμε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είμαι αποφασισμένη να προχωρήσουμε περισσότερο και πιο γρήγορα για να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων».

Ακόμη, υποστήριξε ότι οι τρεις εμπορικές συμφωνίες που συνάφθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες (με Ινδία, ΗΠΑ και Ε.Ε.) «θα οδηγήσουν στη μείωση των λογαριασμών».



Πηγή: skai.gr

