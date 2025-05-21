ΤτΕ: Στα 4,5 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το α' τρίμηνο

Στα 4,5 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 707,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 4,5 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2% (αύξηση 0,8% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή μείωση κατά 0,2% (-0,2% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,2%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,0% (5,6% και 2,0% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ:

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 496,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 3,0 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση και ταυτόχρονα οι εισαγωγές άνοδο. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν κατά 8,9% (‑3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6% (3,3% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,5% (7,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4% (2,3% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ελαττώθηκε, λόγω της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών αλλά και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε άνοδο. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 5,1%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε κατά το ήμισυ περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας πρωτίστως την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και δευτερευόντως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο το Μάρτιο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 707,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 4,5 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2% (αύξηση 0,8% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή μείωση κατά 0,2% (-0,2% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,2%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,0% (5,6% και 2,0% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών συρρικνώθηκε, λόγω του περιορισμού του πλεονάσματος σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια και κυρίως στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 4,4%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το α΄ τρίμηνο του 2024, λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο του 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και διαμορφώθηκε σε 122,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών εισπράξεων, έναντι σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το α΄ τρίμηνο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το α΄ τρίμηνο του 2024, και διαμορφώθηκε σε 482,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και της μείωσης των καθαρών πληρωμών των λοιπών τομέων της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,9 δισεκ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 και διαμορφώθηκε σε 4,0 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 151,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 427,1 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση κατά 1,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της συρρίκνωσης κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 701,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την υποχώρηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε, έως ένα βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 701,0 εκατ. ευρώ).

Το α΄ τρίμηνο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η συρρίκνωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση κατά 678,5 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 5,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 390,6 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και τη μείωση κατά 1,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε έως ένα βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Μαρτίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 13,0 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2024.

Πηγή: skai.gr

