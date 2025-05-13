Ο εμπορικός πόλεμος, που έχει εξαπολυθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιβαρύνει πολύ χώρες της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, οι οποίες είναι πολύ εξαρτημένες από τη γερμανική οικονομία, που αντιμετωπίζει δυσχέρειες, προειδοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

«Πολύ λίγες χώρες δεν επηρεάσθηκαν από τις πρόσφατες αλλαγές της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής» και γι' αυτές στις οποίες παρεμβαίνει η ΕΤΑΑ «ο κύριος αντίκτυπος γίνεται αισθητός έμμεσα μέσω της γερμανικής αγοράς», συνοψίζει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπεάτα Γιαβόρτσικ, επικεφαλής των οικονομολόγων της ΕΤΑΑ.

Μολονότι η Γερμανία γνώρισε μια μικρή ανάκαμψη της ανάπτυξης στις αρχές του 2025, έπειτα από δύο χρόνια ύφεσης, η πρώτη ευρωπαϊκή οικονομία κλονίζεται από τον αμερικανικό εμπορικό πόλεμο, σε μια στιγμή που η βιομηχανία της αντιμετωπίζει επίσης δυσχέρειες, ενώ το ΑΕΠ της αναμένεται να μείνει φέτος στάσιμο.

Όμως οι τσεχικές εξαγωγές προς τη Γερμανία αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας ενώ για τη Βόρεια Μακεδονία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20%, υπογραμμίζει η Γιαβόρτσικ.

Το αντίστοιχο μερίδιο είναι επίσης το μεγαλύτερο όσον αφορά τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και μικρότερο για την Πολωνία και τη Σλοβενία.

Η Σλοβακία πλήττεται ιδιαίτερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, επειδή η χώρα εξάγει αυτοκίνητα. «Το 5% του σλοβακικού πληθυσμού εργάζεται» εξάλλου σ' αυτό τον τομέα, υπενθυμίζει η Μπεάτα Γιαβόρτσικ.

Ο αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο γίνεται επίσης αισθητός, όμως η δραστική μείωση των τελωνειακών δασμών, που ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα, από τις δύο χώρες έπειτα από μια συμφωνία την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, «μαρτυρά τη βούληση της αμερικανικής κυβέρνησης να διαπραγματευθεί, σύμφωνα με την οικονομολόγο.

«Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα συναφθεί μια συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», πράγμα που «θα έχει θετικές επιπτώσεις στις περιφέρειές μας», προσθέτει.

Η ΕΤΑΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1991 για να βοηθήσει τις χώρες του πρώην σοβιετικού συνασπισμού να περάσουν σε μια οικονομία της αγοράς, έχει έκτοτε επεκτείνει την περίμετρό της για να περιλάβει χώρες της Μέσης Ανατολής, της κεντρικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής.

Η τράπεζα, η οποία διεξάγει μέχρι μεθαύριο, Πέμπτη, την ετήσια συνέλευσή της στο Λονδίνο, αναθεώρησε σήμερα ελαφρώς προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη των περιφερειών που καλύπτει, για τις οποίες προβλέπει πλέον για φέτος αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% (-0,2 μονάδα).

Μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εξαπολύσει μια επίθεση προστατευτισμού εναντίον όλων, η οποία περιλαμβάνει κυρίως πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% στο αυτοκίνητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.