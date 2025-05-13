Παπασταύρου: Συνάντηση Υπουργού Ενέργειας με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ

Με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα 12 Μάϊου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο μερών βρέθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια και η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα μας για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ υπό την ηγεσία του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο Υπουργός Νταγκ Μπέργκαμ και εγώ συμφωνούμε ότι η ενεργειακή συνεργασία μας είναι κομβική για την εθνική ασφάλεια των χώρων μας, καθώς και θεμέλιος λίθος για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, ο κ. Μπέργκαμ, ως Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, χαιρέτισε την πρόταση του κ. Παπασταύρου για διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίασης των Υπουργών της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC) τον Νοέμβριο στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή την Παρασκευή 9 Μαΐου, από τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Παπασταύρου.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τους Γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από το Γαϊόμινγκ και το Κάνσας, Τζον Μπαράσο και Τζέρι Μόργκαν αντίστοιχα, καθώς και με τον Ελληνοαμερικανό Βουλευτή του Κογκρέσου από τη Φλόριδα, Μάικ Χαριντόπουλος.



