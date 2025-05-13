Ολοκληρώθηκε από τη ΔΥΠΑ η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων του Α΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (eServices IIS).

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών μετά την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.000 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

3η δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου

Από την έναρξη του Β΄ κύκλου του προγράμματος, στις 28 Απριλίου, παρατηρείται αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ανέργων για ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας.

Η δράση απευθύνεται σε 850 ανέργους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, 18-60 ετών και αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στις 5 επιλέξιμες περιοχές της δράσης.

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.



Πηγή: skai.gr

