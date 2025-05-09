Τουρκική αντιπολίτευση: «Έκαναν ψηφιακό πραξικόπημα εναντίον του Ιμάμογλου»

«Έκαναν ψηφιακό πραξικόπημα εναντίον του Ιμάμογλου» καταγγέλλει η τουρκική αντιπολίτευση.

Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε το μπλοκάρισμα του λογαριασμού Χ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Aπόψε εδώ συγκεντρωθήκαμε 140.000 άνθρωποι. Το βλέπεις δήμαρχε Εκρέμ; Oι νέοι σε χαιρετούν.

Μικροί δρόμοι αυτού του χωριού

Τα χέρια του δεν μπορούν να κρατηθούν από τον πόνο

Γλώσσες ποίησης από πάνω προς τα κάτω

O γενναίος μου το λιοντάρι μου κείτεται εδώ

Ο Ερντογάν πραγματοποιεί μαζικές τελετές αποκατάστασης οθωμανικών μνημείων

«Κάνουμε έργα στη γεωγραφία της καρδιάς μας... στην Αλβανία, στη Μακεδονία»

«Σήμερα πραγματοποιούμε τα εγκαίνια 101 μνημείων που πραγματοποιήσαμε το τελευταίο έτος στην Τουρκία και στο εξωτερικό. Θα πραγματοποιήσουμε τα θυρανοίξια των τζαμιών μας στο Τοκάτ, στο Γκαζίαντεπ, στη Λευκωσία και στη Σκόδρα της Αλβανίας σε ζωντανή σύνδεση. Είθε τα έργα αυτά, τα οποία τίθενται σε λειτουργία μετά από μία πολύ επιμελή διαδικασία αποκατάστασης, να είναι ευοίωνα για την πατρίδα, το έθνος και τους φίλους μας στη γεωγραφία της καρδιάς μας.

» Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση συνολικά 20 κτισμάτων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τη Μακεδονία, την Αλβανία και τη Βόρεια Κύπρο. Συνολικά σε 40 κτίσματα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα εδάφη των προγόνων μας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Προειδοποιητικά μηνύματα της Άγκυρας για πιθανή ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

«Οποιαδήποτε παραβίαση κατά της υφαλοκρηπίδας μας θα εμποδιστεί στο πεδίο»

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν: «Δεν υφίσταται μια νεοανακοινωθείσα NAVTEX για το 5ο οικόπεδο στην αποκαλούμενη ΑΟΖ που έχει κηρυχθεί από την ΕΔΝΚ (Kυπριακή Δημοκρατία). Επιπλέον, μέρος του αποκαλούμενου 5ου οικοπέδου βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Οποιαδήποτε παραβίαση κατά της υφαλοκρηπίδας μας, την οποία δηλώσαμε στον ΟΗΕ, στις 18 Μαρτίου 2020 θα εμποδιστεί άμεσα στο πεδίο. Το γεωτρύπανο VALARİS DS-9 εξακολουθεί να βρίσκεται στο αποκαλούμενο 10ο οικόπεδο. Το αποκαλούμενο 10ο οικόπεδο δεν έρχεται σε καμία σύγκρουση με την Περιοχή Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μας».

Πηγή: skai.gr

