Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «χάρτης» πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Αυγούστου

Οι πληρωμές αφορούν στην εβδομάδα από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου

ΕΦΚΑ

Συνολικά 1.196.385.607 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.792.030 δικαιούχους, από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.125.885.607 ευρώ σε 1.728.880 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2024.
  • Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.100.000 ευρώ σε 10.900 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Αυγούστου 2024.
  • Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  •  7.000.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  •  600.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  •  4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου». 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ πληρωμές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark