Συνολικά 1.196.385.607 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.792.030 δικαιούχους, από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.125.885.607 ευρώ σε 1.728.880 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2024.

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.100.000 ευρώ σε 10.900 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Αυγούστου 2024.

Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

7.000.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

600.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

