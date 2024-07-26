Με μικρή άνοδο 0,33% έκλεισε την εβδομάδα η χρηματιστηριακή αγορά, συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποκοπή μερισμάτων, το ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο από το 2008, έχει τεχνικά αφαιρέσει αρκετές μονάδες από τον Γενικό Δείκτη Τιμών.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς αναμένεται να εξαρτηθεί από το διεθνές κλίμα, αλλά και από τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου των εγχώριων Τραπεζών.

Ένα ακόμη δυνατό τρίμηνο κερδοφορίας έρχεται για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το β΄ τρίμηνο 2024.

Η Eurobank τα ανακοινώνει την Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024, η Εθνική την Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024, και η Alpha Bank την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024,.

Οι αναλυτές βλέπουν υψηλά ανοδικά περιθώρια στα συντηρητικά, όπως τα χαρακτηρίζουν, τριετή business plans.

Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας κινήθηκαν οι τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν θέσει για ολόκληρο το έτος.

Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, αυξημένα σε ποσοστό +38,4%.

Η Εθνική παρουσίασε καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ (+38%), η Eurobank 287 εκατ. ευρώ (+21,4%), η Πειραιώς 233 εκατ. ευρώ (+29,4%) και η Alpha Bank 211 εκατ. ευρώ (+89,91%).

H Alpha Finance

Ανοδική τροχιά για το Χ.Α το Β’ εξάμηνο με στόχο την κατάκτηση της επόμενης κορυφής σύμφωνα με την Alpha Finance και τονίζει ότι η εταιρική κερδοφορία έχει υπερβεί τις προσδοκίες οδηγώντας σε ανοδικές αναθεωρήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις και ειδικά στον τραπεζικό τομέα.

Τονίζει ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, με τον Γ.Δ. να διαπραγματεύεται σε δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (P/E) περίπου 8,5x, σε σημαντικό discount σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο (40%) και δείκτες όπως ο Stoxx 600 (30%) και ο MSCI EM (21%).

Εκτιμά περαιτέρω περιθώρια ανόδου, με τις αποδόσεις να φθάνουν το 20-25% για το σύνολο της χρονιάς, γεγονός που σημαίνει ότι ο Γενικός Δείκτης θα ξεπεράσει τις 1.550 μονάδες. Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής για το 2024 είναι: Eurobank, Πειραιώς, Titan, ΔΕΗ, Metlen και ΕΧΑΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.469,25 μονάδες, έναντι 1.464,39 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,33%, από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται σε ποσοστό 4,63%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 13,62%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με οριακή πτώση 0,07% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 14,50%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,43 %, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 2,96%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,13%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 21,86%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 506,457 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,291 εκατ. ευρώ. έναντι 95,299 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 0,226 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 101,433 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 101,433 δισ. ευρώ.

