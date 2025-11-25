Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όλως τυχαίως, την ώρα που οι χαμηλοσυνταξιούχοι έβλεπαν στους λογαριασμούς τους το μόνιμο πλέον επίδομα ενίσχυσης των 250 ευρώ, η Eurostat δημοσιοποιούσε μια λίστα με τις περιοχές της Ευρώπης, στις οποίες ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο φτώχειας με βάση τα στοιχεία του 2024.



Στη ….λίστα της ντροπής, στις περιοχές δηλαδή που το ποσοστό του πληθυσμού υπό άμεσο κίνδυνο, είναι τουλάχιστον 30% φιγουράρουν 2 ελληνικές περιφέρειες. Η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό 30%. Την εικόνα θλίψης συμπληρώνει το γεγονός ότι και στις 2 περιοχές το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 2023.

Η Δυτική Ελλάδα από το 26,8% ανέβηκε στο 30,6% και βρίσκεται στην 5η θέση σε όλη την Ευρώπη.

Το Βόρειο Αιγαίο από το 26,9% ανέβηκε στο 30% και βρίσκεται στην 6η θέση στην ήπειρο.



Πάνω από τις 2 Ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται μόνο Ιταλικές, η Καλαβρία, η Καμπανία, η Σικελία και η Απουλία.



Όταν κάνουμε λόγο για πληθυσμούς σε κίνδυνο φτώχειας εννοούμε τα άτομα εκείνα τα οποία ακόμη κι αφού έχουν λάβει τα ποσά των κοινωνικών μεταβιβάσεων (επιδόματα κι ενισχύσεις), το διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα τους συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, ψηλά στη λίστα βρίσκονται και:

η Δυτική Μακεδονία με 27,4%

η Πελοπόννησος με 25,7%

η Κεντρική Μακεδονία με 25,4%

η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 23,1%

Στον αντίποδα:

η Αττική με 13,7%

η Κρήτη με 14,2%

η Ήπειρος με 15,2%

το Νότιο Αιγαίο με 16%

Στη μέση οι περιφέρειες:

της Στερεάς Ελλάδας με 20,6% και

της Θεσσαλίας με 20,7%.

Με βάση όλα τα παραπάνω δεν προκαλεί καμία έκπληξη που η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η από το τέλος θέση στην Ευρώπη των 27 + συν την Τουρκία με ποσοστό αντιμέτωπων με τον κίνδυνο φτώχειας 19,6%.

Το εθνικό ποσοστό μάλιστα είναι αυξημένο κατά 0,7 μονάδες από το 18,9% του 2023 και βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή του από το 2017.



Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα διπλό συμπέρασμα. Ότι όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που δίνονται σε μειώσεις φόρων, εισφορών, επιδόματα, ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές... αφενός δεν φτάνουν, αφετέρου μάλλον δεν δίνονται στοχευμένα κι άρα υπάρχει σπατάλη πόρων.



Ας πάρουμε για παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου.

Χωρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα (αφού αφαιρεθούν άμεσοι φόροι και εισφορές και προστεθούν πιθανές κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή επιδόματα και συντάξεις) των πολιτών σε δεκατημόριο, η προσομοίωση δείχνει ότι ποσοστιαία τη μεγαλύτερη βελτίωση θα δουν όσοι βρίσκονται στην πιο υψηλή κατηγορία εισοδημάτων:



Δεκατημόριο Βάση 2025 Απόλυτη μεταβολή %



1 3.959 ευρώ 152 ευρώ 3,83

2 6.397 ευρώ 258 ευρώ 4,03

3 7.805 ευρώ 363 ευρώ 4,65

4 9.150 ευρώ 396 ευρώ 4,33

5 10.494 ευρώ 496 ευρώ 4,72

6 11.902 ευρώ 493 ευρώ 4,13

7 13.599 ευρώ 606 ευρώ 4,46

8 15.671 ευρώ 726 ευρώ 4,64

9 18.785 ευρώ 794 ευρώ 4,23

10 31.055 ευρώ 1520 ευρώ 4,9





Σε άλλο παράδειγμα, και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αν αφαιρεθούν τα διάφορα επιδόματα και οι διάφορες ενισχύσεις που δίνει το κράτος, ο αριθμός όσων κινδυνεύουν από τη φτώχεια αυξάνεται μόλις κατά 3,9 μονάδες, από το 19,5% όπως γράφτηκε πιο πάνω, στο 23,5%, το οποίο σημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις έχουν μικρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Τα χρήματα που δίνονται δεν είναι λίγα, υπολογίζονται σε περισσότερα από 4 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις, αλλά το πρόβλημα φαίνεται πως είναι ότι το Δημόσιο ακόμη δεν έχει συνολική εικόνα για το που κατευθύνονται τα χρήματά του.

Το πρόβλημα έχει διαγνωσθεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών. Ήδη λειτουργεί πιλοτικά και αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή το 2026 οπότε και στη θεωρία θα συμβάλλει στο να πιάνουν τα χρήματα του Δημοσίου …τόπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.