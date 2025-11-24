Παραμένει σε «χαμηλό βαρομετρικό» το Bitcoin

Το Bitcoin συνεχίζει να δείχνει αδυναμία, παρά την ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς τη Δευτέρα, παρατείνοντας το «βαρύ κλίμα» που έχει κόψει την όρεξη των επενδυτών.

Παρότι οι μετοχές πήραν την ανιούσα στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη παρέμεινε κολλημένο σε ένα στενό εύρος τιμών, αδυνατώντας να σβήσει τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Μετά την πρόσκαιρη ανάκαμψη που σημείωσε το Σαββατοκύριακο, το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,1%, πέφτοντας κάτω από τις 86.000 δολάρια, τη Δευτέρα, προτού περιορίσει τις απώλειές του.

Στον αντίποδα, μικρότερα και πιο ευμετάβλητα tokens κινήθηκαν ανοδικά: το XRP σκαρφάλωσε περίπου 5% και το Solana γύρω στο 2,5%.

Αν και κινείται υψηλότερα από το χαμηλό των 80.553 δολαρίων της Παρασκευής, οι traders δεν έχουν λόγο να είναι αισιόδοξοι. Η ευρύτερη αγορά βρίσκεται ξεκάθαρα σε κάμψη, παρά τη θεαματική στροφή των θεσμικών επενδυτών και τα πολιτικά «δώρα» του Ντόναλντ Τραμπ προς τον κλάδο.

Στην αγορά δικαιωμάτων, οι traders χτίζουν όλο και περισσότερο άμυνες έναντι των χαμηλότερων επιπέδων, παρά τη μικρή αναλαμπή των τελευταίων 24 ωρών.

Είναι ενδεικτικό ότι η ζήτηση για δικαιώματα προαίρεσης πώλησης στην τιμή των 80.000 δολαρίων έχει ξεπεράσει εκείνη των 85.000 δολαρίων, καθιστώντας τα τα πιο δημοφιλή συμβόλαια, σύμφωνα με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Deribit, ιδιοκτησίας της Coinbase.

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες οι bearish θέσεις στα perpetual futures ξεπερνούν τις bullish, μια ανατροπή που υποδηλώνει βαθύτερη κόπωση στην αγορά.

Εάν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, ο Νοέμβριος κινδυνεύει να γίνει ο χειρότερος μήνας του Bitcoin μετά το ντόμινο εταιρικών καταρρεύσεων του 2022 που κορυφώθηκε με την «πτώση» της FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ.

Οι traders έχουν στραμμένο το βλέμμα στα 85.200 δολάρια ως βασικό επίπεδο στήριξης μετά τη διάσπαση της περασμένης εβδομάδας. «Η τεχνική εικόνα και οι μακροοικονομικές πιέσεις υπερισχύουν των θεμελιωδών αυτή τη στιγμή. Αλλά ιστορικά, τέτοια κύματα ρευστοποιήσεων συχνά προηγούνται ανακάμψεων - εφόσον δεν σκάσει άλλη βόμβα», σημειώνει η Ρέιτσελ Λούκας της BTC Markets.

Παρά την ανάκαμψη του Σαββατοκύριακου, το Bitcoin παραμένει περίπου 30% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του προηγούμενου μήνα, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η ανάκαμψη αυτή θα κρατήσει χωρίς ισχυρότερους καταλύτες. Το ενδιαφέρον για perpetual futures δεν έχει ανακάμψει, παραμένοντας 36% κάτω από την κορυφή των 94 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Οι επενδυτές έχουν αποσύρει πάνω από 3,5 δισ. δολάρια από τα ETF (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) του Bitcoin - τα οποία είχαν μετατραπεί σε βασικό μοχλό διαμόρφωσης της τιμής του. ενώ δεν διαφαίνονται σημάδια διατηρήσιμης αντιστροφής αυτών των εκροών.

Την ανάκαμψη δυσχεραίνουν και οι επενδυτές που μπήκαν σε υψηλότερα επίπεδα. Οι πραγματοποιηθείσες απώλειες των short-term holders -όσων διακρατούν Bitcoin για λιγότερο από 155 ημέρες- έχουν εκτιναχθεί στα 630 εκατ. δολάρια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από την κατάρρευση του Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την Glassnode.



