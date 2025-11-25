«Μπόνους» 704 ευρώ τον μήνα για πρόσληψη ανέργων

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοιχτό» στην υποβολή αιτήσεων παραμένει πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο «καλύπτει» με ποσό 704 ευρώ τη μηνιαία καθαρή αποζημίωση για κάθε υπάλληλο που θα προσληφθεί από ενδιαφερόμενο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα: Ο αριθμός των επιχορηγούμενων ανέργων ηλικίας άνω των 30 ετών που μπορεί να προσλάβει κάθε επιχείρηση, η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ποικίλει ανάλογα με το μέγεθός της.



Το εν λόγω πρόγραμμα παραμένει «ενεργό» και αφορά στην επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση σε ομάδες με αποχή από την αγορά εργασίας και ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία.

Προϋποθέσεις για την επιχορήγηση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα). Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος της ΔΥΠΑ υπολογίζεται πως σχεδόν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών θα μπορέσουν να βρουν δουλειά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα ανά την επικράτεια ως πάροχοι θέσεων για την τοποθέτηση ανέργων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

0 – 3 άτομα 1

4 – 9 άτομα 2

10 – 19 άτομα 3

20 – 30 άτομα 5

31 – 50 άτομα 8

51 + άτομα 20% του προσωπικού (έως 20 ωφελούμενους).

Ποιοι άνεργοι «προκρίνονται» για πρόσληψη

Ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι/ες ηλικίας 30 ετών και άνω (που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 31ο), απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Προτεραιότητα κατά την υπόδειξη τους από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α. έχουν:

i. Μακροχρόνια άνεργοι/ες με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας,

ii. Άνεργες γυναίκες,

iii. Άνεργοι/ες που πλήττονται/κινδυνεύουν από την φτώχεια (Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος),

iv. Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 704 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) απευθείας στους συμμετέχοντες. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για επαγγελματικό κίνδυνο στον e- ΕΦΚΑ από τη Δ.ΥΠ.Α.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Ποια είναι όμως η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων;

· Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr

· Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων

· H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

· Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων

· Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφουν συμφωνητικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.