Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού οι αναπτερωμένες προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον Δεκέμβριο, μετρίασαν τις ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 202,86 μονάδων (+0,44%), στις 46.448,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 598,92 μονάδων (+2,69%), στις 22.872 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 102,13 μονάδων (+1,55%), στις 6.705,12 μονάδες.

