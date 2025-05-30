Τραμπ: Στα χέρια του ο αμύθητης αξίας γερμανικός χρυσός στη Νέα Υόρκη

Η ασφάλεια των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού που διατηρούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, μέχρι πρόσφατα κυρίως θέμα συζήτησης για το ακροδεξιό κόμμα της χώρας και τους επενδυτές στον χρυσό, γίνεται θέμα δημόσιας συζήτησης με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σχολιάζει το Reuters.

Η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα χρυσού στον κόσμο, με 3.352 τόνους. Το ένα τρίτο αυτού είναι αποθηκευμένο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης για λόγους που ανάγονται στον Ψυχρό Πόλεμο και το νομισματικό σύστημα που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτά τα αποθέματα έχουν κατά καιρούς προσελκύσει το ενδιαφέρον, και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υποστηρίζει ένθερμα τις εκκλήσεις για την επιστροφή του χρυσού της χώρας στην πατρίδα.

Οι αντιπαραθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μακροχρόνιους συμμάχους για το εμπόριο και την ασφάλεια, και οι επιθέσεις του στη Fed (Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ), έχουν αναβιώσει το ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες και περισσότερες φωνές με μεγαλύτερο κύρος έχουν εμπλακεί στη συζήτηση.

Η Ομοσπονδία Φορολογουμένων της Γερμανίας έστειλε επιστολές αυτή την εβδομάδα στην Bundesbank και στο Υπουργείο Οικονομικών καλώντας τους να επαναπατρίσουν τον χρυσό που είναι αποθηκευμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Τραμπ θέλει να ελέγξει την Fed, κάτι που θα σήμαινε και τον έλεγχο των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού στις ΗΠΑ», σημείωσε στο Reuters ο Μίχαελ Γιάγκερ, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορολογουμένων. «Είναι δικά μας χρήματα, πρέπει να επιστραφούν».

Ο Μάρκους Φέρμπερ, ένα ισχυρό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες της Γερμανίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν είναι πλέον ο αξιόπιστος εταίρος που ήταν κάποτε».

«Δημιουργικές ιδέες»

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι κάποια μέρα θα σκεφτεί ''δημιουργικές ιδέες'' για το πώς να χειριστεί τα ξένα αποθέματα χρυσού», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters. «Η πολιτική της Bundesbank για τα αποθέματα χρυσού πρέπει να αντικατοπτρίζει τις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες».

Τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά κανάλια ZDF και ARD έχουν επίσης πρόσφατα μεταδώσει ρεπορτάζ που ρωτούν πόσο ασφαλής είναι ο χρυσός της Γερμανίας στη Νέα Υόρκη.

Πάντως η Bundesbank δήλωσε ότι η Fed της Νέας Υόρκης παραμένει «σημαντική τοποθεσία αποθήκευσης» για τον χρυσό της.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι στη Fed της Νέας Υόρκης έχουμε έναν έμπιστο, αξιόπιστο εταίρο για την αποθήκευση των αποθεμάτων χρυσού μας», διαβεβαίωσε η κεντρική τράπεζα σε απάντηση σε ερώτημα του Reuters.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών παρέπεμψε ερωτήματα του Reuters σχετικά με το θέμα στην κεντρική τράπεζα, τονίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της Bundesbank.

Οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Γερμανία μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς χρυσού από τη Νέα Υόρκη θα ήταν πολιτικά ευαίσθητη, καθώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έλλειψη εμπιστοσύνης στη Fed και την ανεξαρτησία της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισήμανε την περασμένη εβδομάδα την εμπιστοσύνη της στην Fed ως αξιόπιστο εταίρο. Ωστόσο, η συχνή κριτική του Τραμπ προς τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει σε ένα χρόνο, έχει τροφοδοτήσει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική ανεξαρτησία της Fed και τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της προς τους εταίρους της.

Ο Πίτερ Μπέρινγκερ, ο αρχιτέκτονας της αρχικής δεκαετούς εκστρατείας για τον χρυσό και τώρα βουλευτής της AfD, δήλωσε ότι νιώθει δικαιωμένος που το θέμα του επαναπατρισμού των αποθεμάτων χρυσού έχει πλέον γίνει θέμα συζήτησης από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και άλλους νομοθέτες.

«Όταν άρχισα να ρωτάω για τον χρυσό, με απέρριψαν ως θεωρητικό συνωμοσίας», είπε. «Σήμερα, μετά τον Τραμπ, συμμερίζονται ευρέως τις ανησυχίες μου».

Η Γερμανία συσσώρευσε το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού της κατά τη διάρκεια της άνθησης των εξαγωγών της δεκαετίας του 1950-1960. Ένα βασικό πλεονέκτημα της αποθήκευσης μέρους αυτού στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν η διατήρησή του σε ασφαλή απόσταση από τη Ρωσία σε περίπτωση εισβολής.

Ο χρυσός εδραίωσε επίσης μια στρατιωτική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούν να διαθέτουν δεκάδες στρατιωτικές βάσεις γύρω από τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης της Ευρώπης.

Η ρωσική εισβολή αλλάζει τα δεδομένα

Με τη Σοβιετική Ένωση να έχει εξαφανιστεί προ πολλού, η Bundesbank επαναπάτρισε 300 τόνους χρυσού από τη Νέα Υόρκη μεταξύ 2014 και 2017, λέγοντας ότι ήθελε να «οικοδομήσει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό».

Αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η έμμεση απειλή που αντιπροσωπεύει για την υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν πιθανό να περιπλέξει ξανά τους γεωπολιτικούς υπολογισμούς της Γερμανίας.

Για τον Φέρμπερ, αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε διάφορες, και ενδεχομένως νέες, τοποθεσίες. Σήμερα, τα αποθέματα χρυσού της Γερμανίας φυλάσσονται στα κεντρικά γραφεία της Bundesbank στη Φρανκφούρτη, στη Νέα Υόρκη και στην Τράπεζα της Αγγλίας στο Λονδίνο.

«Για τα αποθέματα χρυσού, η διαφοροποίηση είναι το κλειδί. Το να έχεις όλα τα αυγά σε πολύ λίγα καλάθια δεν είναι ποτέ σκόπιμο», παρατήρησε ο Φέρμπερ, χωρίς να διευκρινίσει πού θα έπρεπε να μεταφερθεί ο χρυσός.

Ο Φριτς Γκούντσλερ, εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών στο γερμανικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μην εμπιστεύεται την Fed, αλλά η Bundesbank θα πρέπει να συνεχίσει να «επιθεωρεί τακτικά τα αποθέματα» χρυσού.

Η Bundesbank δήλωσε ότι διεξήγαγε τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και ότι είχε επιθεωρήσει το 13% των αποθεμάτων στη Νέα Υόρκη όλα αυτά τα χρόνια.

