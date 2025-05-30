«Σουηδικό» μοντέλο για τη συγκράτηση των τιμών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν μια 5ετία με την ακρίβεια να «καλπάζει» και να «σαρώνει» κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, για να αρχίσει να αντιλαμβάνεται η Πολιτεία το… αυτονόητο: Πως ο κατακερματισμός των αρμόδιων για την αγορά υπηρεσιών, η ελλιπής στελέχωσή τους, η «θολούρα» στους κανόνες και η άγνοια των καταναλωτών για το πού πρέπει να στραφούν για να βρουν το δίκιο τους, επιτρέπει στην ασυδοσία να κάνει «πάρτι».

Σε πρώτη φάση, το ερχόμενο φθινόπωρο θα υιοθετηθεί μία νέα εφαρμογή που θα επιτρέπει στους καταναλωτές μέσω κινητού να υποβάλλουν καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όταν εντοπίζουν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ανατροπές στην εποπτεία της αγοράς

Η επόμενη φάση, που θα υλοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2026, θα έχει να κάνει με τη σύσταση μιας νέας δομής που θα «πατάει» στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και θα έχει ισχυρές αρμοδιότητες, οργάνωση και επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Η νέα Αρχή δεν θα συγχέεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία παραμένει υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των καρτέλ και ενισχύεται με 50 νέα στελέχη.

Σήμερα επί της ουσίας, μόλις 67 άτομα ασχολούνται ενεργά με την εποπτεία της αγοράς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργούν διάσπαρτα και χωρίς ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ τους.

Η ΔΙΜΕΑ διαθέτει συνολικά 117 υπαλλήλους -στους ελέγχους συμμετέχουν 47-, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου απασχολεί 20 ελεγκτές, ενώ ο Συνήγορος του Καταναλωτή από τις 50 οργανικές θέσεις έχει τις 35 θέσεις καλυμμένες.

Το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από την παντελή έλλειψη εποπτείας της αγοράς. Κάτι που αν μη τι άλλο -έστω και μετά από μια 5ετία «εκρηκτικής» αύξησης των τιμών- παραδέχεται και η ίδια η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας την πρόθεση να βάλει ένα τέλος σε αυτό το άναρχο, κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς.

Συνήγορος του Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης όσο και των Περιφερειών θα συγκροτήσουν από τη νέα χρονιά μια ενιαία δομή.

Θα συσταθεί λοιπόν, μία νέα Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε ένα εγχείρημα που θα θυμίζει, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τη διοικητική φιλοσοφία της ΑΑΔΕ.

Η νέα Αρχή στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου και ευέλικτου μηχανισμού εποπτείας, με διακριτές αρμοδιότητες. Με βάση το πλάνο της κυβέρνησης, το οποίο θα εφαρμόσει το υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα Αρχή θα συγχωνεύσει υπάρχουσες μονάδες και θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αγορά.

Πώς θα λειτουργεί η νέα Αρχή κατά της ακρίβειας

Η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, των Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν την προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ.

Η δομή της βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα, κυρίως το σουηδικό μοντέλο, που θεωρείται από τα πιο λειτουργικά και φιλικά στον καταναλωτή, όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση.

Η νέα Αρχή θα καλύπτει την εποπτεία της αγοράς, την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών, την επίλυση διαφορών, τη στήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης.

Επικεφαλής θα είναι διοικητής με πενταετή θητεία, πλαισιωμένος από τρεις υποδιοικητές. Έναν για εποπτεία και ελέγχους, έναν που θα λειτουργεί ως νέος Συνήγορος Καταναλωτή και έναν για οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Η Αρχή θα είναι ανεξάρτητη, με δυνατότητα να νομοδοτεί, να επιβάλλει κυρώσεις και να συμμετέχει ενεργά στη χάραξη στρατηγικής αγοράς.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με στοχευμένη κινητικότητα, αλλά και επιλογές εκτός δημοσίου με fast-track διαδικασίες.

Όσο για τη χρηματοδότηση δεν θα προέρχεται μόνο από τον προϋπολογισμό αλλά από ένα μικτό μοντέλο με πόρους από το κράτος, από ευρωπαϊκά προγράμματα (Consumer Programme κ.ά.), από τα παράβολα για καταγγελίες και από τα έσοδα από πρόστιμα.



