Βρετανία: Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας ζητάει στενότερους εμπορικούς δεσμούς ΕΕ και ΗΕ

Λονδίνο

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, κάλεσε την κυβέρνηση να «ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις» του Brexit επιδιώκοντας στενότερες σχέσεις με την ΕΕ.

Ο Μπέιλι έδωσε έμφαση στους μη δασμολογικούς φραγμούς, ιδίως στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λέγοντας ότι η μείωση της γραφειοκρατίας θα ενισχύσει το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Δουβλίνο, χαιρέτισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει το εμπόριο με την Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε ότι το Brexit έχει «επιβαρύνει» την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη και υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να επιδιώξουν την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών τους.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για την αύξηση του εμπορίου Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λέγοντας ότι ένας «δρόμος διπλής κατεύθυνσης» θα εμβαθύνει τις αγορές και θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

«Υπάρχει νόημα στην προσπάθεια αύξησης του ανοίγματος των χρηματοπιστωτικών αγορών μας μειώνοντας τα μη δασμολογικά εμπόδια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ενώ δεν λέει ότι το Brexit ήταν «λάθος», έχει δημιουργήσει μη δασμολογικά εμπόδια.

«Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο. Όπως και με το εμπόριο αγαθών, οι ανοιχτές χρηματοπιστωτικές αγορές υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη καθώς και την αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση του κόστους κεφαλαίου», πρόσθεσε.

