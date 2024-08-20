ΕΕ: Φόροι έως 36% στα εισαγόμενα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Φόρους έως 36% για μία πενταετία επί των εισαγόμενων κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχεδιάζει να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένει ανοικτή σε εναλλακτική λύση που θα προτείνει το Πεκίνο, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δασμοί αυτοί, που θα προστεθούν στους φόρους ύψους 10% που έχουν επιβληθεί στα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα στην Κίνα, θα επιβληθούν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αν εγκριθούν από τα 27 κράτη μέλη της Ενωσης, εκτός αν μέχρι τότε υπάρξει εναλλακτική συμφωνία με το Πεκίνο. Θα αντικαταστήσουν την προσωρινή φορολόγηση που αποφασίσθηκε στις αρχές του Ιουλίου και έφθανε το 36%, διευκρίνισε η Κομισιόν, η οποία παραμένει «ανοικτή» στον διάλογο και σε κάθε εναλλακτική που θα προτείνει το Πεκίνο για να αποφύγει την επιβολή αυτής της φορολογίας που επικρίνεται από ορισμένα κράτη μέλη όπως η Γερμανία και η Σουηδία.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα εισπράξει τους προσωρινούς φόρους που έχουν επιβληθεί από τις 5 Ιουλίου. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται, αλλά θα παραμείνουν μπλοκαρισμένοι σε τραπεζικό λογαριασμό πριν επιστραφούν.

Η νέα φορολόγηση θα υιοθετηθεί οριστικά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, εκτός της περίπτωσης που μία ειδική πλειοψηφία κρατών μελών της ΕΕ (15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού) αντιταχθούν.

Στην πρωτοπορία των κινητήρων βενζίνης και ντίζελ, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία φοβάται την εξαφάνιση των εργοστασίων της αν αποτύχει να ανακόψει τον αναμενόμενο κατακλυσμό κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τομέας όπου το Πεκίνο έχει το προβάδισμα έχοντας επενδύσει προ πολλού στην κατασκευή μπαταριών.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου βρίσκεται σε πλήρη άνθηση εν όψει της απαγόρευσης από το 2035 της πώλησης νέων αυτοκινήτων με θερμικό κινητήρα: τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το 22% της ευρωπαϊκής αγοράς, έναντι 3% πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τομέα. Οι κινεζικές μάρκες αντιπροσωπεύουν το 8% της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση σχεδιάζει να επιβάλει φόρο ύψους 9% για μία πενταετία στις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla που κατασκευάζονται στην Κίνα, σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού η Tesla έχει λάβει μικρότερες επιδοτήσεις από την Κίνα.

