Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 3,60%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.432,80 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,54 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+1,41%), του ΔΑΑ (+0,96%) και της Aegean (+0,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,60%), της Πειραιώς (-0,56%) και του ΟΠΑΠ (-0,44%).

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 25 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιατρικό Αθηνών +2,90% και Κλωστήρια Ναυπάκτου +2,41%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας -9,42% και Ακρίτας -9,09%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

