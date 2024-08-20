Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Η αγορά υποχώρησε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,60%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 66,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.284.847 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+4,04%), του ΔΑΑ (+2,20%) και της Τιτάν (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,97%), της Coca Cola HBC (-1,92%), της Jumbo (-1,48%) και της Πειραιώς (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.013.502 και 3.050.388 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,46 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo +9,26% και Q&R +4,99%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -7,95% και Κέκροψ -6,91%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,8500 +1,55%

ALPHA BANK: 1,5830 -0,75%

AEGEAN AIRLINES: 10,7700 +0,65%

VIOHALCO: 5,7200 +0,35%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5600 +0,34%

ΔΑΑ: 7,6320 +2,20%

ΔΕΗ: 11,5300 -0,77%

COCA COLA HBC: 31,6600 -1,92%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0600 +4,04%

ΕΛΠΕ: 7,0950 +0,07%

ELVALHALCOR: 1,7880 -0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9560 -1,97%

ΕΥΔΑΠ: 5,5000 +0,73%

EUROBANK: 2,0050 -0,74%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 +0,57%

MOTOR OIL: 21,4000 -0,37%

JUMBO: 22,7000 -1,48%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,2000 -0,87%

ΟΛΠ: 25,5000 -0,58%

ΟΠΑΠ: 16,1000 +0,06%

ΟΤΕ: 15,2300 +0,20%

AUTOHELLAS: 11,3200 +2,35%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8720 -1,15%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2200 -0,58%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1700 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

