Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το ερανιστικό Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα κ.α., για τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου κ.α.

Με το νομοσχέδιο αυτό το υπουργείο στοχεύει, όπως τονίζει:

την ενίσχυση των διεπαγγελματικών οργανώσεων που συστήνονται ανά τομέα αγροτικών προϊόντων (γεωργίας-κτηνοτροφίας) και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

την αντιμετώπιση ειδικότερων θεμάτων του αγροτικού τομέα με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του και την ενίσχυση των δραστηριοποιούμενων σ' αυτόν,

τη ρύθμιση ζητημάτων αξιοποίησης ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και

τη μείωση των προερχόμενων από τη γεωργία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κόκκινα αγροτικά δάνεια

Νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κόκκινων αγροτικών δανείων μέσω ειδικών εκκαθαριστών εισάγει το Σχέδιο Νόμου.

Η ρύθμιση αυτή αφορά απαιτήσεις που ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς και περίπου 21.000 αγρότες.

Παράλληλα, αφορά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος.

Μεταξύ άλλων οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια προς την Τράπεζα της Ελλάδος, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια. Τονίζεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη διαχείριση αγροτικών δανείων από εξειδικευμένους διαχειριστές, ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα οι παραγωγοί.

Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής μέρους του κεφαλαίου στα πλαίσια συμβιβασμών, επιτρέποντας πιο βιώσιμες λύσεις για τους αγρότες.

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, επεκτείνεται ο θεσμός των Διεπαγγελματικών οργανώσεων μιας και εντάσσονται οι τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η συνεργασία και η συλλογική εκπροσώπηση στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλλά και να ρυθμιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη νομική μορφή των οργανώσεων.

Στο μεταξύ, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Ε.Σ.Δ.Ο.).

Στόχος είναι η συντονισμένη προώθηση των αιτημάτων των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο ΥΠΑΑΤ και η παροχή τεχνογνωσίας των μελών των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων προς το υπουργείο για την προώθηση δράσεων που αφορούν στους τομείς δραστηριοποίησης τους.

Ενίσχυση αγροτικού τομέα

Διευρύνεται το πλαίσιο για την υγειονομική ταφή ζώων, καλύπτοντας και νέες περιπτώσεις όπως υποπροϊόντα μελισσοκομίας.

Επιπρόσθετα, ενισχύεται το πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κτηνιατρικών φαρμάκων. Θα επιβάλλονται αυστηρότεροι έλεγχοι και κυρώσεις και θα προστατευθεί η δημόσια υγεία, μειώνοντάς παράλληλα την παράνομη εμπορία φαρμάκων.

Σχέδια Βόσκησης

Με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας των κτηνοτρόφων, με το νέο νομοσχέδιο θα διευκολύνεται η εκπόνηση σχεδίων βόσκησης, επιτρέποντας στο Υπουργείο να αναθέτει σε τρίτο τη διαδικασία εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Θα δοθεί επίσης παράταση έως το 2027 ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα με υπουργική απόφαση για περαιτέρω παρατάσεις αν και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς αποκτούν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την επιτυχία των σχεδίων, ενώ η αλλαγή αυτή εξυπηρετεί τη βελτίωση των δεδομένων που απαιτούνται για την αποτελεσματική βόσκηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

