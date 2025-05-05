Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 5 Μαΐου, οι πίνακες των αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες που θα επιχορηγήσει με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού, από 100 εκ. ευρώ σε 170 εκ. ευρώ, ο αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε από 5.880 σε 10.000 ανέργους.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.600 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου

3η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου

Ενστάσεις κατά των πινάκων μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opske.gr/el εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 170.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, δείτε εδώ.

Πηγή: skai.gr

