Ελβετία: Υποχώρησε στο 0% ο πληθωρισμός - Αυξάνονται οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία υποχώρησε στο απροσδόκητα χαμηλό 0% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Οι τιμές καταναλωτή δεν αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, κάτω από την αύξηση 0,3% τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, και στο κάτω άκρο του εύρους στόχου 0-2% της Κεντρικής Τράπεζας. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο και από την πρόβλεψη του Reuters για πληθωρισμό στο 0,2%.

Τα στοιχεία αυξάνουν την πιθανότητα η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας να μειώσει τα επιτόκια από το τρέχον επίπεδο του 0,25% στην επόμενη συνεδρίασή της στις 20 Μαρτίου για να αποτρέψει την πτώση του πληθωρισμού κάτω από το εύρος στόχου του 0-2%.

Οι αγορές είχαν υπολογίσει 93% πιθανότητα η Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια 0% στη συνεδρίασή της στις 19 Ιουνίου πριν από τα στοιχεία. Υπάρχει επίσης 95% πιθανότητα τα επιτόκια να είναι κάτω από το 0% αργότερα μέσα στο έτος.

Πηγή: skai.gr

