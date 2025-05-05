Δωρεάν διακοπές με voucher μέχρι και για 12 διανυκτερεύσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» εντός της εβδομάδας -σύμφωνα με πληροφορίες- η ψηφιακή πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.ΥΠ.Α. περιόδου 2025- ‘26: Μέσω, του εν λόγω προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, χιλιάδες οικογένειες μπορούν να εξασφαλίσουν «κουπόνι» για δωρεάν διακοπές μέχρι και για 12 διανυκτερεύσεις. Μάλιστα, πέρα από την επιδότηση της διαμονής, προβλέπεται έκπτωση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, υπολογίζεται πως θα «ξεχωρίσουν» σχεδόν 300.000 «τυχεροί» -όπως και πέρυσι- οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τις επιταγές (voucher) που θα λάβουν από την 1η Ιουλίου.

Που εξαργυρώνονται οι επιταγές – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά

Η επιταγή, με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής, είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο (σύζυγοι, τέκνα, συνοδοί ΑμεΑ) ξεχωριστά. Οι επιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν από 1 Ιουλίου 2025 έως και 30 Αυγούστου 2026.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 11,5 ευρώ την βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.

Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για την διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.

Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.

Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (πλην Σποράδων) ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Στις οικογένειες των πολύτεκνων η συμμετοχή περιορίζεται στο 20%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2024-25.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διακοπών είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (ανεργία άνω των 12 μηνών) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 € για τους άγαμους, τα 24.000 € για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).



