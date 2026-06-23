Ρομέο: Ο γιος των Μπέκαμ κάνει το πρώτο του βήμα στην υποκριτική

Ο Ρομέο Μπέκαμ θα κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Forty Love». Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θα πρωταγωνιστήσει σε ένα πολλά υποσχόμενο ρομαντικό δράμα με φόντο τον κόσμο του τένις.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο διάσημος φωτογράφος μόδας Πιερ-Ανζ Καρλότι, στο πρώτο του σκηνοθετικό εγχείρημα σε φιλμ μεγάλου μήκους, ενώ συνυπογράφει και το σενάριο με την Γκαέλ Μασέ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν αστέρα του τένις, ο οποίος προπονείται σκληρά υπό την καθοδήγηση του πατέρα του με στόχο την κατάκτηση ενός κορυφαίου τίτλου στο Παρίσι. Οι ισορροπίες, ωστόσο, ανατρέπονται όταν στο προσκήνιο εμφανίζεται ένας χαρισματικός νέος αντίπαλος, τον οποίο υποδύεται ο Μπέκαμ. Η παρουσία του θα δοκιμάσει τις αντοχές, την καριέρα, αλλά και όλα όσα πίστευε μέχρι τότε για τον εαυτό του.

«Για πρώτη φορά, έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης, τον έρωτα», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας. «Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει ποτέ μέσα στο γήπεδο».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Πολ Κιρσέ, Γκιγιόμ Κανέ, Μπενζαμέν Βουαζέν, ενώ συμμετέχει και η Κατρίν Ντενέβ. Τη μουσική έχουν αναλάβει οι 070 Shake και Johan Lenox.

Η ταινία αποτελεί παραγωγή των Ουγκό Σελινιάκ και Πάκο ντε Μπαρί για τη Chi-Fou-Mi Productions (εταιρεία του ομίλου Mediawan), σε συμπαραγωγή της Studiocanal και της Manna Studios. Σύμφωνα με το Variety, το «Forty Love» είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

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